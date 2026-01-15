Nem találná ki, hol van a legkevesebb jelentkező szavazatszámlálásra

Beindult a budapesti önkormányzatok toborzókampánya, ugyanis a hét elejére már 5292 fővárosi lakos jelentkezett szavazatszámlálónak, aminek köszönhetően a kerületek harmadában már be is teltek a bizottságok – írja a Népszava.

Hét kerület (IV., VI., XIV., XVI., XIX., XX. és XXII.) már jelezte, hogy beteltek a náluk lévő pozíciók, ezért nem fogadnak további jelentkezőket. Budapest 18 kerületében zajlik egyszerre a szavazatszámlálók keresése, ami a III. kerületben váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, ugyanis ott 631-en jelentkeztek a feladatra, amit a XI. kerület követ 577 fővel, míg Zuglóban, a XIV. kerületben 466-an várnak arra, hogy kiválasszák őket.

A főváros kisebb kerületeiben, mint például Terézváros, hamar összegyűlt az elegendő mennyiségű jelentkező, de vannak olyan önkormányzatok is, mint a XIII., I., V. és XVII. kerület, amelyek maguk keresik a bizottsági tagjaikat a területükön lévő szavazókörökbe.

Már több mint ötezren jelentkeztek szavazatszámlálónak 2026. április 12-ére

Fotó: DepositPhotos.com

Budapest leginaktívabb települése a szavazatszámlálók keresésést illetően Soroksár, ahol mindössze hárman jelentkeztek a bizottságba.

A kerületek nagyrészt a főváros által felépített kampányra és annak arculatára építették saját toborzásukat.

A beválogatás feltételei

Hivatalos szavazatszámlálónak csak olyan személy jelentkezhet, aki rendelkezik bejelentett lakcímmel az adott kerületben, valamint aki esküt tesz és végig csinálja a felkészítő tanfolyamot. A kiválasztott személyek, amennyiben elvégzik a feladatukat, egy bruttó 80 ezer forintos díjazásban részesülnek, valamint a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés alól.

Ha egy párt szavazatszámlálónak jelöl valakit, azt a lakcímtől függetlenül megteheti. Minden szavazókörben legalább három választott tagra van szükség, a pártok további 2–2 tagot delegálhatnak. Amennyiben nincs elegendő pártdelegált, a képviselő-testület által megválasztott tagok közül hívnak be további személyeket a bizottságba annak érdekében, hogy biztosított legyen az előírt, minimum öt fős létszám.