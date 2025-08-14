2p
Közélet Bevándorlás, migráció

Marad a válsághelyzet

A kormány hat hónappal, 2026. március 7-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon – derült ki a Magyar Közlönyből. A korábbi válsághelyzet szeptember 6-án jár le, ezt hosszabbítják meg.

„Az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének tájékoztatása alapján a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei fennállnak, ezért a Kormány úgy döntött, hogy a kormányrendelet időbeli hatályát meghosszabbítja.” – írja a kormányrendelet.

„A Kormány célja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további 6 hónappal történő meghosszabbítása.”

„A menedékjogról szóló törvény szerint az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének kezdeményezésére, az idegenrendészetért és a menekültügyért felelős miniszter javaslatára a Kormány rendeletben rendelheti el a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amely elrendelhető Magyarország meghatározott területére vagy egész területére. A Kormány rendelete legfeljebb 6 hónapig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány annak hatályát meghosszabbítja.”

Fotó: MTI

Magyarország az elmúlt években a válság- és veszélyhelyzetek országává vált. A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” először 2016 márciusában hirdették ki, azóta mindig meghosszabbítják. Emellett az országban 2022 májusa óta „háborús veszélyhelyzet” is érvényben van – teszi hozzá a Telex.

 

