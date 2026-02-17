Március 15.: a kampány közepén érkezik a Békemenet és a Nemzeti Menet is

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – közölte a kormányközeli szervezet elnöke, Csizmadia László. A pontos útvonalat és a kezdési csak később ismertetik, de feltehetőleg Orbán Viktor beszédével fog véget érni. A Tisza Párt is bejelnette, hogy március 15-én Nemzeti Menet is lesz.

A nemzeti ünnepünket és a rendszerváltáshoz vezető két éves utunkat az eddigi legnagyobb Nemzeti Menettel koronázzuk meg Budapesten március 15-én 14 órától. Ismét a Deák térről indulunk a Hősök terére

- írta Magyar Péter pártelnök.