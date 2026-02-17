1p

Közélet Választás 2026

Március 15.: a kampány közepén érkezik a Békemenet és a Nemzeti Menet is

Napokig tarthat majd a számháború, hogy hol voltak többen.

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – közölte a kormányközeli szervezet elnöke, Csizmadia László. A pontos útvonalat és a kezdési csak később ismertetik, de feltehetőleg Orbán Viktor beszédével fog véget érni. A Tisza Párt is bejelnette, hogy március 15-én Nemzeti Menet is lesz.

A nemzeti ünnepünket és a rendszerváltáshoz vezető két éves utunkat az eddigi legnagyobb Nemzeti Menettel koronázzuk meg Budapesten március 15-én 14 órától. Ismét a Deák térről indulunk a Hősök terére

- írta Magyar Péter pártelnök.

Legalább hat embert szeretne a parlamentbe juttatni a Kutyapárt

Főleg a listás szavazatokra számítanak.

Új tendert írnak ki a tudományos innovációs parkokra, Paár Attila is kifogásolta a pályázatot

Eredménytelenül zárult a kaposvári, a székesfehérvári és a zsámbéki Tudományos Innovációs Parkokra kiírt közbeszerzés. Többek között a 100 leggazdagabb magyar közé tartozó Paár Attila is panasszal élt a pályázati kiírás ellen.

Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László egy fontos lista élén tűnt fel

Bemutatta országos listáját a Fidesz.

Kiakadtak a közművelődési dolgozók, béremelést követelnek a minisztertől

Átadták az erről szóló petíciót hétfőn.

Még a csapból is Orbán Viktor folyt a hétvégén?

Magas lehetett az évértékelő elérése.

Nagy Márton öröme: kilőtt az NGM alá tartozó cég

2025-öt a nehézségek ellenére dinamikus bővüléssel zárták.

Valami nagyon megtetszett a Budapesten landoló Rubiónak, képen is látszik

Épp csak megérkezett hazánkba, máris villantott az amerikai külügyi vezető.

Euró

Kell-e magyar euró? Olvasóink nem fogták vissza magukat

A Tisza Párt az euró bevezetését ígéri. Ezt van, aki ünnepli és sürgeti, mások viszont gyászolják és kárhoztatják.

Magyar Péter a győzelem kapujában érzi magát – be fog lépni

Magyar Péter: nem a migrációra és a sorkatonaságra, plusz 500 milliárd az egészségügyre

Új társadalmi szövetséget ajánlott a vezető ellenzéki párt elnöke évértékelő beszédében vasárnap délután.

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem téri épülete előtt több százan demonstráltak, a kormány akkumulátorgyár politikája ellen.

