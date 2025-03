Az egyik március 15-ei kitüntetett díját visszavonták

Bár a közleményben nem részletezték, hogy kitől vonták vissza a kitüntetést, feltételezhetően attól a költő-irodalmár-pedagógus férfitól vonták vissza, aki egy évvel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy miközben gimnáziumi tanárként dolgozott, szexuális visszaélés bűntettének gyanúja miatt feljelentette őt a tankerület, a rendőrség pedig nyomozást indított — írja a 444.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!