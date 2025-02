Márciustól 7 millió forint fölé emelkedik Orbán Viktor fizetése

Márciustól 7,1 millió forintra emelkedik Orbán Viktor fizetése, miután a bruttó átlagkereset is emelkedett tavaly, számolta ki a 444. A KSH kedden megjelent bruttó átlagbérre is vonatkozó adatai ugyanis azt is jelentik, hogy automatikusan emelkedik a parlamenti képviselők fizetése, így a miniszterelnöké is.

Egy 2018-as törvénymódosítás írja elő azt, hogy a képviselői alapbér az előző évi bruttó átlagbér háromszorosa, az egyes betöltött parlamenti pozíciók pedig további pluszpénzt jelentenek. Így a lap számítása szerint az alap képviselői fizetés bruttó 1 940 400 forintra emelkedik, de ha valaki parlamenti bizottság tagja, akkor az alapbér 1,2-szeresét kapja, vagyis 2,3 millió forint lesz a fizetése, a frakcióvezetők az alapbér dupláját, 3,88 millió forintot kapnak majd.

Mivel a köztársasági elnöknek a házelnöki juttatás 1,1-szerese jár, így Sulyok Tamás 5,76 milliós fizetést, Kövér László házelnök az alapbér 2,7-szeresét, vagyis bruttó 5,24 millió forintot vihet majd haza.

A miniszterek fizetéséről Orbán dönt, az átlagbér hatszorosában határozta meg a tárcavezetők juttatását, így Rogán Antal a parlamenti frakcióban elfoglalt helye alapján megkapja az alapbért, az 1,94 millió forintot, plusz a miniszterségért járó 3,88 milliót, így összesen bruttó 5,82 millió forintot keres majd márciustól, írja a lap.

A miniszterelnök fizetésének alapja a házelnök bére, azaz 5,24 millió forint, Orbán ehhez felveheti az alap képviselői fizetést, 1,94 millió forintot, így összesen 7,14 millió forint lesz a fizetése az eddigi 6,3 millió forint után.