Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Máris megvan a kétharmad a választáson – pedig még messze a vége

Úgy tűnik, nem arról van szó, hogy többen mennek délelőtt szavazni: délután is messze a korábbiak fölött a részvételi arány. Megjelentek a 15 órai adatok.

A választásra jogosultak 66,01 százaléka volt voksolni délután 3 óráig a Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy pár ezrelék híján a választásra jogosultak kétharmada már az urnához járult 4 órával a szavazókörök bezárása előtt – mire cikkünk megjelent, ezt a számot biztosan át is léptük.

A részvétel már most magasabb, mint 1998-ban, 2010-ben és 2014-ben egész nap volt. 

A vármegyénkénti bontás így néz ki:

Továbbra is Pest megye vezeti a részvételi statisztikákat, de Budapest több választókörzetében is látni 70 százalék fölötti arányt. 

 

Dobrev Klára is leszavazott, majd elmondta, miben bízik

A DK elnöke új, demokratikus, többpárti parlamentet szeretne.

Lázár János polgárháborúval riogat

Az építési és közlekedési miniszter szerint ezt okozhatja, ha veszít a Tisza Párt.

Kiderült, mikortól áramlanak majd a választási eredmények

Várhatóan este 8-tól közli az adatokat a Nemzeti Választási Iroda.

Trump kutatója szerint a Fidesznek kedvez a magas részvétel

A McLaughlin & Associates szerint azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, nagyobb a Fidesz tartaléka.

Van valami, amit a Fidesznek és a Tiszának is meg kell semmisítenie délután 4-ig

Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait.

Hihetetlenül magas a részvételi arány már 11 órakor is

Közel 15 százalékponttal magasabb az arány, mint a legutóbbi országgyűlési választásokon.

Szervezetten szállítanak cigányokat szavazni? Feljelentést tesz a Mi Hazánk

Erről Novák Előd küldött lapunknak sajtóközleményt.

Ki nyerhet nagyobbat a magas részvételi aránnyal?

Miközben rekordmagas részvételt jósolnak a közvélemény-kutatók, kérdés, kinek kedvezhet ez jobban: a vesztésre álló Fidesznek vagy az előnyben lévő Tisza Pártnak?

Ott a legaktívabbak az emberek, ahol a Tisza teljesített jobban legutóbb

Továbbra is azokban a szavazókörökben tapasztalhatunk magasabb részvételt, ahol a Tisza Párt volt 2024-ben előnyösebb helyzetben.

Magyar Péter: már nincs kitől félni, rendszerváltás lesz

Már nincs kitől félni, a maffiaállamnak már nincs hatalma – mondta a Tisza Párt elnöke, aki szerint rendszerváltás lesz.

