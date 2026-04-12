Máris megvan a kétharmad a választáson – pedig még messze a vége

A választásra jogosultak 66,01 százaléka volt voksolni délután 3 óráig a Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy pár ezrelék híján a választásra jogosultak kétharmada már az urnához járult 4 órával a szavazókörök bezárása előtt – mire cikkünk megjelent, ezt a számot biztosan át is léptük.

A részvétel már most magasabb, mint 1998-ban, 2010-ben és 2014-ben egész nap volt.

A vármegyénkénti bontás így néz ki:

Továbbra is Pest megye vezeti a részvételi statisztikákat, de Budapest több választókörzetében is látni 70 százalék fölötti arányt.