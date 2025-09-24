Márki-Zay Péter Brüsszelben bevállalta: egy fillért se Magyarországnak!

Egy fillért se adjon az Európai Unió addig Magyarországnak, Orbán Viktor kormányának, amíg az Orbán-kormány nem adja meg a Hódmezővásárhelynek járó hazai és európai uniós forrásokat – jelentette ki Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester Brüsszelben kedden.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Márki-Zay Péter kijelentette: politikai diszkrimináció zajlik Hódmezővásárhely városa ellen. „Jogtipró, politikai diszkrimináció” a Hódmezővásárhelyen élő 43 ezer ember ellen, még az alaptörvényt sem betartva – hangoztatta.

„Azért küzdünk, feljelentésekkel, alkotmányjogi panaszokkal és nem utolsósorban Magyarországon a kormánynál lobbizva, itt pedig az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél, annak szerveinél, sőt az Európa Tanácsnál is, hogy álljanak ki ők is a jogállam és az önkormányzatiság mellett Magyarországon is. Mindent megteszünk azért, hogy Hódmezővásárhelyet ne lehessen kisemmizni, ne lehessen elrabolni tőlünk a pénzeket”

- fogalmazott.

A politikus egyebek mellett elmondta, a járásnak csak azért, mert Hódmezővásárhely megyei jogú város, nem 250, hanem 500 millió forintos fejlesztési forrás járt volna a Versenyképes Járások Program keretében. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azonban annak ellenére nem adott egy fillért sem a városnak, hogy a járás lakosságának 82 százaléka Hódmezővásárhelyen él – magyarázta. Ez mutatja, hogy „mennyire egyértelmű a politikai diszkrimináció Lázár János körzetében” – jelentette ki.

„Ez a súlyos politikai diszkrimináció és aljas rablóhadjárat Lázár pribékjei által fölháborító” – fogalmazott.

Az, hogy Lázár János, Orbán Viktor és a Fidesz-kormány törvénytelenül diszkriminálja a vásárhelyi lakosokat, benne a Fideszre szavazó vásárhelyieket is, minden alkotmányos elvvel, az Európai Unió alapelvével és mindennel szembemegy, törvénytelen, aljas politikai pártállamépítés – jelentette ki Márki-Zay Péter.

Arról tájékoztatott, hogy az elmúlt két napban uniós intézmények illetékeseinél, valamint az európai parlament legnagyobb pártcsaládjainak vezetőivel tárgyalt Brüsszelben. Elmondása szerint a megbeszélések során hangsúlyozta, hogy Hódmezővásárhely problémája, azaz – mint fogalmazott – „a források ellopása és az ellenzéktől való megtagadása” általános probléma Magyarországon. Hangsúlyozta: mindenféle törvényt megszegve, áthágva Hódmezővásárhelyet a kormányzati támogatásokból kihagyják.

„Kértem, segítsenek nekünk, magyaroknak azért, hogy egy tolvaj diktatórikus kormány ellen tudjunk küzdeni, a Fideszt támogató lakossága érdekében is”

- fogalmazott.

Kapcsolódó cikk Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól 10 milliárdos épületet kér a polgármester.

Minden magyarnak az az érdeke, hogy Magyarország ne csak a tisztességes, korrupciómentes működésével, hanem a jogállami alapelveket, az Európai Unió alapelveit betartva kiérdemelje az Európai Unió anyagi támogatását. Enélkül, mint látszik, Magyarország kormánya nem képes az ország gazdasági növekedését vagy a megfelelő életszínvonalat elérni, a közszolgáltatásokat fenntartani – vélekedett.

„Mi minden esetben azt kérjük, hogy a források teljes megvonásával vegyék rá Orbán Viktort, hogy fejezzék be a pártállamépítést, és fejezzék be a lopást Magyarországon, ahol mindenki, aki nem támogatja a pedofil, aberrált tolvajokat, az kiteszi magát és települését annak, hogy nem részesül az adófizetői pénzekből neki járó forrásokból”

- fogalmazott.

A hódmezővásárhelyi politikus végezetül reményét fejezte ki, hogy a jövőben a magyar kormány „százszor is meggondolja”, mielőtt politikai alapon elveszi a tisztességes becsületes magyar állampolgárok pénzét.

(MTI)