Márki-Zay Péter kiakadt – nem akárkinek írt levelet

Alkotmányjogi panasszal él Márki-Zay Péter (MMM) hódmezővásárhelyi polgármester a Versenyképes Járások Program miatt – közölte a polgármesteri hivatal.

A közlemény szerint a polgármester levélben fordult Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterhez, amelyben újra sérelmezte, hogy a város egyetlen fillér támogatásban sem részesült a Versenyképes Járások Program keretében, miközben a járáshoz tartozó három kisebb, fideszes polgármester által vezetett település annak ellenére megkapta a járás egészének járó 500 millió forintos támogatást, hogy a rendeletben megfogalmazottakkal ellentétes célokra pályáztak.

Márki-Zay Péter meg akarja szerezni a városának járó forrásokat

Fotó: Klasszis Média/Bánkuti András

A polgármester levelében jelezte, hogy alkotmányjogi panasszal él a kormány rendeletével és gyakorlatával szemben, és addig fogja „ostromolni” az Európai Unió parlamentjét és bíróságát, amíg a törvénysértéseit Magyarország kormánya nem orvosolja.

Márki-Zay Péter szerint egyértelmű politikai diszkrimináció történt nemcsak Hódmezővásárhellyel, hanem a Lázár János választókörzetéhez tartozó öt másik kisebb településsel szemben is, ami „még az alaptörvény szerint is tilos és súlyos jogsértés”, továbbá ellentétes az Európai Unió és más nemzetközi egyezmények szabályaival.

A polgármester levelében kérte a minisztert a „jogsértő döntései módosítására”, hogy Hódmezővásárhely is megkaphassa a neki jogosan járó támogatást. Javaslatot tett a rendelet módosítására is, amelynek célja, hogy a támogatásokból egyetlen megyei jogú várost se lehessen kirekeszteni; akár egyedül is pályázhassanak, és a pályázati elbírálás során vétójogot kapjanak. Javasolta azt is, hogy a keret minél nagyobb részét lakosságszám-arányosan osszák el.