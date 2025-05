Markó Béla: Orbán Viktor hibázott

A Klubrádió Reggeli gyors című műsorban Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke bírálta Orbán Viktor nyilatkozatát, amelyet a miniszterelnök a hétvégén Tihanyban tett George Simion, román államfőjelölttel kapcsolatban. Markó szerint választások előtt néhány nappal nem szerencsés azt mondani, hogy még egy határon túli magyaroknak ellenséges jelölttel is együtt lehet működni. Szerinte ilyen helyzetben vagy hallgatni kell, vagy egyértelműen az RMDSZ mellé állni.

