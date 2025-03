Maroknyi rajongó várta a volt magyar miniszterelnököt, aki vidáman borsólevest kanalaz

A DK elnöke Budapestről, a Műegyetem elől indult el hétfőn egy lakókocsival, hogy két hét alatt bejárja Magyarországot, és megmutassa: „baloldalinak lenni nem divat kérdése”. A tervek szerint naponta hat-nyolc helyszínen áll meg, összesen több mint száz települést meglátogatva. A sajtósa mellett a közösségi médiás csapata tart vele. Az ígéretek szerint szinte végig a lakóautóban fog aludni.

Mint a riportból kiderül, az első megállónál, a Pest megyei Zsámbékon „egy maroknyi rajongó, többségében idősek” várják. „Tíz emberrel beszél, és körülbelül tíz percet. Ami ugyanis rögtön feltűnik: Gyurcsány nem tölt túl sok időt egy-egy állomáson. (…) Nincsenek mély beszélgetések, nagy problémaátrágások, az itt készült kép viszont jól mutat a Facebookon.”

Gyurcsány Ferenc borsólevest kanalaz a lakókocsiban

Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

A Fejér megyei Bicskén is várják már a szimpatizánsai, nagyjából tucatnyian. A nagy beszélgetések itt is elmaradnak, de a fotózkodás nem. Gyurcsány Ferenc bemegy a gyermekotthonba is.

„Három mondatnál nagyobb lélegzetvételű beszélgetésre esélye sincs senkinek. Igaz, Gyurcsány nem is ígért ilyet. Csak hallgatást, amiből ennyi jut. A pillanatot azért megadja”, olvasható a cikkben.

A Komárom-Esztergom megyei Sárisápon a volt miniszterelnök akciója arról szól, hogy megmutassa, egy kisboltban mennyivel drágábbak az alapélelmiszerek, mint egy nagyváros élelmiszerüzletében. De nem ő maga megy be bevásárolni a kisboltba: azt már megtette korábban egy kollégája helyette.

Azt a sárisápi összegyűltek is elismerik, hogy kevesen jöttek ki, ennek pedig több okát látják: egyrészt, hogy az emberek napközben dolgoznak, másrészt meg olyan sokat csalódtak már, hogy otthon ülők lettek.

A helyiek süteménnyel látják el Gyurcsány Ferenc, aki azonban ezekből egyelőre nem eszik, inkább “egy langyos borsólevest kanalaz be a lakókocsiban”.