Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Google Meta Politikai kommunikáció

Mától nincs több politikai hirdetés a Google felületein

mfor.hu

Eltűnnek a Youtube-ról a politikai hirdetések – írja a Telex.

Mától, azaz 2025. szeptember 22-től a Google nem fog több politikai hirdetést mutatni az Európai Unió területén. Azon túl, hogy korábban jelezték, hogy mielőtt életbe lép az EU erre vonatkozó szabályozása, le fogják tekerni ezeket a hirdetéseket, nem verték nagy dobra ezt; csak egy rövid figyelmeztetésben szóltak a hirdetői oldalon, hogy szeptember 22-től vége. Hogy ez a gyakorlatban pontosan mit jelent, 22-én mikortól él a tiltás, milyen időzóna szerint, és a már futó kampányokat is leállítják, vagy csak újakat nem fogadnak be, az egyelőre még homályos – írja a portál.

A cég már tavaly jelezte, hogy megszüntetik a politikai hirdetéseket a YouTube-on és az AdSense-ben, azaz a hirdetési felületükön, amivel rengeteg oldalon jelen vannak. A Google gyakorlatilag a legnagyobb reklámplatform az interneten, 2024-ben 264,6 milliárd dollár bevételt hozott neki a hirdetések megjelenítése.

Az időzítés nem véletlen: az EU vonatkozó rendelete október 10-én lép hatályba, és minden politikai hirdetést megjelenítő felülettől átláthatósági fejlesztéseket várt. Ezek azt a célt szolgálják majd, hogy a politikai hirdetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek.

A hirdetéseknek „néhány kulcsfontosságú információt is meg kell jeleníteni, beleértve a szponzorukat, a konkrét választást vagy népszavazást, amelyhez kapcsolódnak, a kifizetett összegeket és a célzási technikák esetleges alkalmazását”. Az EU emellett szigorítja a reklámokon keresztül történő adatgyűjtést is.

A Meta is hasonlóan döntött, a következő hetekben a Facebook anyavállalata is betiltja majd a politikai, társadalmi tartalmú hirdetéseket. Pedig a magyar pártok és más politikai szereplők rengeteget költenek ezekre a hirdetésekre: ahogy az augusztusi Lájkbajnokságban is írtuk, a Fidesz és utánfutói még utoljára jól felpörgették a politikai reklámokat a Facebookon, mielőtt azok eltűnnek. A legtöbb pénzt hirdetésre fordító oldalak toplistáján csak a Fidesz szerepel, csak más-más neveken; a riasztóan béna MI-videókkal Dunát rekesztő Nemzeti Ellenállás Mozgalom majdnem 102 millió forintot költött el a Metánál, Orbán Viktor szinte 100 milliót, a Fidesz-frakció pedig 21,6 milliót.

Tehát ezek a hirdetések voltak a kormánypártok legfontosabb fegyverei, így hiába állítja Ifj. Lomnici Zoltán, hogy ezzel a Tisza jár a legrosszabbul, valójában pont a Fidesz jut majd el jelentősen kevesebb emberhez.

