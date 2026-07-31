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Közélet

Mától több adó- és vámszabály változik

mfor.hu

Gyorsabbá és egyszerűbbé válik a vámeljárás, megszűnik a szén-dioxid-kvóta-adó, a visszafizetési kérelmeket még 90 napig lehet benyújtani a NAV-hoz.

Az áfabevallásban a befogadott számlákról történő adatszolgáltatás szabályai nem változnak: a vállalkozások 2026. július 1-jét követően is a június 30-án hatályos előírások szerint teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így a befogadott számlák esetében nem kell adómértékenként külön feltüntetni a levonásba helyezett adóalapot és adóösszeget. Ezzel együtt tavaly július 1-je óta benyújtható bővebb tartalommal is az áfabevallás, vagyis a ’65 jelű bevallás összesítő jelentésében a ténylegesen levonásba helyezett adóösszegek elkülönítve is feltüntethetők: az 5, 18, valamint 27 százalékos adómérték, illetve az arányosítással érintett adóösszeg. Annak ellenére, hogy nem kötelező a bővített adattartamú áfabevallást használni, megéri ezt a módszert választani, ugyanis a levonásba helyezett számlák részletesebb adatainak feltüntetésével elkerülhető az adategyeztetési eljárás.

Több céget is érintő, kedvező változás, hogy a NAV az adózó kérelmére visszafizeti a korábban megfizetett szén-dioxid-kvóta-adót és annak – a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékű - kamatait. A szén-dioxid-kvóta-adóval érintett cégeknek érdemes figyelni a határidőkre, mert a visszaigénylési kérelmet mától számított 90 napig lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő, vagyis igazolási kérelemmel sem pótolható.

A kiskereskedelmi adóban is hatályba lép egy kedvező változás: megszűnik az adó hatályba lépését követő szétválás, kiválás vagy eszközátadás során kapcsolt vállalkozási viszonyba került adózók árbevétel-összeszámítási kötelezettsége. Az új szabályt már a 2026-os adóévtől sem kell alkalmazni – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az elektronikusan benyújtott vámáru-nyilatkozatoknál lehetővé válik az automatizált döntéshozatal. A pénzügyőri beavatkozás nélküli szervezeti aláírás alkalmazásával még gyorsabbá, biztonságosabbá és gördülékenyebbé válhat a vámeljárás – írja közleményében az adóhivatal.

Az adórendszer egyszerűbbé válik, egyre kevesebb adófajtával számolhatunk

Elsőként a szén-dioxid-kvóta-adó kerül ki végérvényesen a magyar adórendszerből: a ma hatályba lépett módosítás eredményeként visszamenőlegesen szűnik meg, ezért a korábban befizetett adó – az időben benyújtott kérelmük alapján – a cégeknek visszajár. A könnyítések folytatódnak, 2027. január 1-től további három adófajta szűnik meg: a bevándorlási különadó, valamint az önkormányzatoknak fizetendő települési adó és az ebrendészeti hozzájárulás.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2026. évi XXXV. törvény a tegnapi Magyar Közlönyben érhető el. 

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