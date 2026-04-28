2p
Közélet Alapítvány Magyar Nemzeti Bank (MNB) Matolcsy Ádám Matolcsy György

Matolcsy Ádám a Financial Times-nak: „Nem állok kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal”

mfor.hu

A brit lap megszólaltatta Matolcsy György fiát. 

„Nem politikusok vagy újságírók feladata eldönteni, kit és miért kell felelősségre vonni. A bevételeim legális és átlátható tevékenységekből származnak” – nyilatkozta a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám a Financial Timesnak, amely arról közölt cikket, hogy egyre nyíltabban távolodik a magyar üzleti elit a NER-től, miközben a rendszerhű milliárdosok külföldre igyekeznek menekíteni a vagyonukat – vette észre a 24.hu.

Tavaly márciusban az Állami Számvevőszék vagyonvesztést tárt fel a jegybank által létrehozott alapítványoknál, továbbá a vizsgálat megállapította, hogy milliárdokat lapátolt ki a jegybankelnök fia és baráti köre az alapítványokból. Matolcsy Ádám ezzel szemben azt nyilatkozta az FT-nek, hogy cégei nem állnak kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal.

Azt is elmondta, hogy évek óta rendelkezik tartózkodási engedéllyel az Egyesült Arab Emírségekben „munkájából adódóan”, bútoripari vállalkozását üzemeltet, amelynek közel-keleti megrendelői is vannak.

Kitart, mindig ugyanazt mondja
Fotó: Facebook

Elmondta azt is, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, amennyiben az új magyar kormány ígéretéhez híven kérni fogja a kiadatását (amit megnehezíthet, az Emírségeknek nincs kiadatási egyezménye Magyarországgal).

A Matolcsy család a választások előtt nem sokkal konténerekben vitték ki a vagyontárgyaikat és sportautóikat Dubajba, a hatóságok ezt sem akadályozták meg, dacára, hogy több mint egy éve nyomozás zajlik az eltűnt több száz milliárdos jegybanki alapítványi vagyon miatt. Matolcsy Ádám az FT-nek azt mondta: „az az állítás, hogy jelentős értékű személyes tárgyakat szállíttattam Dubajba, egyszerűen nem igaz”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG