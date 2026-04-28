Matolcsy Ádám a Financial Times-nak: „Nem állok kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal”

„Nem politikusok vagy újságírók feladata eldönteni, kit és miért kell felelősségre vonni. A bevételeim legális és átlátható tevékenységekből származnak” – nyilatkozta a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám a Financial Timesnak, amely arról közölt cikket, hogy egyre nyíltabban távolodik a magyar üzleti elit a NER-től, miközben a rendszerhű milliárdosok külföldre igyekeznek menekíteni a vagyonukat – vette észre a 24.hu.

Tavaly márciusban az Állami Számvevőszék vagyonvesztést tárt fel a jegybank által létrehozott alapítványoknál, továbbá a vizsgálat megállapította, hogy milliárdokat lapátolt ki a jegybankelnök fia és baráti köre az alapítványokból. Matolcsy Ádám ezzel szemben azt nyilatkozta az FT-nek, hogy cégei nem állnak kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal.

Azt is elmondta, hogy évek óta rendelkezik tartózkodási engedéllyel az Egyesült Arab Emírségekben „munkájából adódóan”, bútoripari vállalkozását üzemeltet, amelynek közel-keleti megrendelői is vannak.

Kitart, mindig ugyanazt mondja

Elmondta azt is, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, amennyiben az új magyar kormány ígéretéhez híven kérni fogja a kiadatását (amit megnehezíthet, az Emírségeknek nincs kiadatási egyezménye Magyarországgal).

A Matolcsy család a választások előtt nem sokkal konténerekben vitték ki a vagyontárgyaikat és sportautóikat Dubajba, a hatóságok ezt sem akadályozták meg, dacára, hogy több mint egy éve nyomozás zajlik az eltűnt több száz milliárdos jegybanki alapítványi vagyon miatt. Matolcsy Ádám az FT-nek azt mondta: „az az állítás, hogy jelentős értékű személyes tárgyakat szállíttattam Dubajba, egyszerűen nem igaz”.