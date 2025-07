Matolcsy Ádám volt felesége bizalmi vagyonkezelő lett, luxuslakásos cégét már biztosan kezeli

T. Tímea (korábban Matolcsy Tímea), Matolcsy Ádám volt felesége 2022-ben magánszemélyként regisztrált bizalmi vagyonkezelőként a Magyar Nemzeti Banknál (MNB). Ez cége, az MT Beauty Kft. cégbírósági dokumentumaiból derült ki, T. Tímea ugyanis – a bizalmi vagyonkezelői konstrukciót használva – formailag már nem tulajdonosa a cégnek, hanem egy háromszereplős vagyonkezelési struktúrában szerepel: ő a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és az egyik kedvezményezett, míg a másik kedvezményezett a lánya, a kiskorú Matolcsy E. N.

A bizalmi vagyonkezelés egy szerződéses konstrukció, amelyben a vagyon eredeti tulajdonosa (a vagyonrendelő) átruházza vagyonát egy vagyonkezelőre, aki azt előre meghatározott szabályok szerint, egy vagy több kedvezményezett javára kezeli. A vagyon így jogilag kikerül a vagyonrendelő tulajdonából és – ha jogszerűen jön létre – védelmet nyújthat a hitelezői igényekkel vagy hatósági eljárásokkal szemben is.

T. Tímea tehát már nem mint magántulajdonos van jelen: a cég üzletrészét formálisan bizalmi vagyonkezelőként birtokolja, a vagyonrendelői, vagyonkezelői és kedvezményezetti szerepkör együttes betöltésével a társaság feletti tényleges irányítás továbbra is az ő kezében maradt.

Egyre több a céges machináció

Fotó: Facebook

Az MT Beauty Kft. azért érdekes, mert T. Tímea – még a jegybankelnök fiának feleségeként – üzleti kapcsolatba került a jegybank épületét tízmilliárdokért felújító Raw Development Kft. tulajdonosával, Somlai Bálinttal. 2021-ben a 24.hu írta meg, T. Tímea ismeretlen áron megvette a mindössze nagyjából 2 hónapja létező, ingatlanos fókuszú Somlai-Révész Property Kft.-t Somlaitól, ezzel pedig a cég tulajdonában lévő, 231 négyzetméteres, a XIII. kerületi Riverloft társasházban található luxuslakás egy teremgarázs-beállóval és egy tárolóval együtt az övé lett. A lakást a cég akkor 196 millió forint könyv szerinti értéken tartotta nyilván.

Kicsoda Somlai Bálint?



Somlai Bálint Matolcsy Ádám barátja, a jegybankhoz köthető Raw Development Kft. tulajdonosa, az elmúlt évek egyik legsikeresebb állami megrendeléseket elnyerő vállalkozója. A 24.hu cikke szerint cégei 2019 és 2023 között csaknem 150 milliárd forint árbevételt és mintegy 22 milliárd forint profitot termeltek – a Raw Development Kft. például 30 százalékos nyereségrátát produkált, jórészt az MNB székházfelújításai révén. A Szabadság téri épület kivitelezésének költsége 80 milliárdra nőtt, míg a Postapalota esetében 13 milliárdos túlköltésről írt a sajtó. A cég akkor kapta megrendeléseit a jegybanktól, amikor azt Matolcsy Gy9rgy, Matolcsy ádám édesapja vezette. A cégháló jelentős része az MNB, annak alapítványai, illetve a befolyása alá tartozó cégek megrendeléseiből élt, több évben ezek tették ki a bevétel több mint 90 százalékát. A kiválasztásoknál többször is megszűnt a verseny: volt, hogy az anyacég választotta ki kivitelezőként a saját leányvállalatát. Szintén a lap mutatott rá, hogy a Matolcsy Ádámhoz sorolt körben hogyan és milyen tételben üzleteltek. Somlai például egy 50 milliárd forintos kötvénykibocsátást hajtott végre, és az így befolyt pénzből részesedést szerzett Száraz István – Matolcsy Ádám másik barátjának – egyik cégében, a Dry Real Estate Zrt.-ben. A hatalmas befektetésért cserébe azonban csak 1,96 százalékos tulajdonrészt kapott, igaz, különleges feltételekkel: az osztalékok 99 százalára tarthat igényt, egészen addig, amíg a kifizetések összege el nem éri a 75 milliárd forintot, de legfeljebb 2031-ig. A gond csak az, hogy a Száraz-féle cég eddig alig termelt nyereséget, osztalékot pedig nem is fizetett. Ez azért különösen aggályos, mert a kötvény mögötti fedezet éppen ez a részesedés – vagyis ha nincs kifizetés, akkor a kötvény mögött sincs valós fedezet. Somlai legutóbb azzal került a címlapokra, hogy – a Telex értesülése szerint – zárolták a bankszámláját. A hírt azóta sem cáfolták, de hivatalosan nem közöltek részleteket arról, hogy magán- vagy céges számláról van-e szó, és hogy az intézkedés összefüggésben áll-e az Állami Számvevőszék által tett feljelentéssel. A feljelentés az MNB, illetve annak alapítványa körüli céghálóban elköltött milliárdokkal kapcsolatban született.

Az üzletasszony a vállalkozást átnevezte MT Beauty Kft.-re, a tevékenységei közé pedig több szépészeti kört is felvett. T. Tímea a lappal akkor azt közölte: a cég szépségipari szolgáltatásokat fog nyújtani a jövőben, emellett szépészeti termékek forgalmazásával is kíván foglalkozni. „Az ingatlant bérlővel együtt vásároltam, nem a családommal használjuk. Béreltük ezt a lakást évekkel ezelőtt, de körülbelül 3 éve elköltöztünk onnan” – írta a lapnak. 2016-ban a Népszabadság írta meg, hogy Matolcsy Ádám a Riverloftban lakott egy olyan ingatlanban, amelyet Szemerey Tamás, Matolcsy György unokatestvére vásárolt meg 2014-ben saját cégén, a Kaláris-Haris Üzletház Kft.-n keresztül. Bár Matolcsy Ádám tagadta, hogy ott lenne lakása, a portaszolgálat megerősítette, hogy ott él.

A lakás tehát Somlai Bálinton keresztül érkezett meg a Matolcsy-családhoz, majd a válás vélelmezett környékén T. Tímeához, a bizalmi vagyonkezelési struktúra pedig arra utal, hogy nem a vagyon feletti kontroll átadásáról, inkább a tulajdonosi viszonyok átláthatóságának csökkentéséről, illetve adózási vagy öröklési szempontból előnyös konstrukció kialakításáról lehet szó. Erről cégén keresztül megkérdeztük T. Tímeát is, akinek válaszával, ha megérkezik, bővítjük cikkünket.

A bejelentési irathoz mellékelt dokumentumban mindenesetre egy, a crwwgroup.net domaint és egy az egyik, magyar munkatársuk nevét tartalmazó link szerepel. A CRWW Group honlapja szerint üzleti tanácsadással, vagyonvédelemmel, adótanácsadással foglalkozó cég, működik Cipruson, Luxemburgban és a Seychelle-szigeteken is. A nemzetközi vagyontervezési piacon ezek a helyek jellemzően azok számára kedvezőek, akik családi vagyonok kezelésére, kialakítására vagy adóoptimalizálási megoldásokra szakosodtak. Honlapjukon is írnak arról, hogy osshore-ügyekben is adnak tanácsokat, illetve hogy a bizalmi vagyonkezelésben is tudnak segíteni. Hogy milyen szerepet töltöttek be az eljárásban, arról megkérdeztük őket.

Az MT Beauty lelke a luxuslakás, erre utal, hogy a társaság 2024-ben 19,1 millió forintos árbevételt ért el, azonban üzemi szinten 18,9 millió, adózott szinten pedig csaknem 20 millió forintos veszteséget könyvelt el. A saját tőkéje év végére 95,8 millió forintra csökkent, miközben 53 millió forintos kötelezettségállományt tartott nyilván. A cég befektetett eszközeinek értéke továbbra is meghaladja a 130 millió forintot.

Matolcsy Ádám jelenlegi felesége is üzletasszony

Eközben Matolcsy Ádám jelenlegi felesége, Nicole Matolcsy-Meloche tulajdonában lévő Yeliah Investments Kft. csendesen, de stabilan működik.

A cég 2024-ben 9,7 millió forint árbevételt ért el, miközben sem személyi jellegű ráfordítása, sem pénzügyi kötelezettsége nem volt.

Az anyagjellegű kiadások mindössze 580 ezer forintot tettek ki, így a társaság adózott eredménye 8,7 millió forint lett, szemben a 2023-as 1,3 millióval.

A társaság sem tavaly, sem korábban nem fizetett osztalékot, a nyereséget minden évben eredménytartalékba helyezi. A saját tőke 2024 végére 27,8 millió forintra nőtt, és a társaság pénzeszközállománya 17,4 millió forintot tett ki. A cég fő tevékenysége üzletviteli és egyéb tanácsadás, amely alapján a nyújtott szolgáltatások tartalma kívülről nehezen rekonstruálható. A minimális kiadások és a külső munkavállalók hiánya arra utal, hogy a társaság tulajdonosi működtetésű, és valószínűleg magánvagyon-kezeléssel, illetve kapcsolati alapú tanácsadással foglalkozhat.