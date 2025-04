Matolcsy Ádámnak a kormányközeli Duna-parti étteremben volt érdekes találkozója

Matolcsy Ádám a napokban arról beszélt, hogy politikai indíttatású lejáratókampány zajlik ellene. Azt is kijelentette, hogy külföldön él, de rendszeresen hazalátogat, és nem tart attól, hogy ha hazajönne, letartóztatnák.

A Földvári–Matolcsy–Száraz kör összefonódását erősíti az a tény is, hogy a NAP Nyrt. idén január végén a székhelyét áthelyezte a számos Száraz-érdekeltségnek is otthont adó Lövőház utcai címre.

Földvári 2020 októberében elindította a hivatalosan vagyonkezeléssel, a gyakorlatban leginkább villamosenergia-termeléssel, napelemekkel foglalkozó cégét NAP Zrt. néven, amit egy évvel később nyrt.-re nevezett át, miután bevezette a cég részvényeit a tőzsdére. Ez a cég már világosan megmutatja a közelebbi kapcsolatot is Földvári és a Matolcsy-kör között, utóbbi ugyanis fokozatosan beszivárgott a NAP Nyrt. legfőbb részvényesei közé – emlékeztet a lap.

Matolcsy Ádám megpróbálta eltakarni az arcát, amikor a 444 munkatársa lefotózta a találkozó után. A lap cikke emlékeztet arra, hogy a Várkert Bazárnál lévő prémium étterem nemcsak szimbolikus, de meglehetősen Matolcsy-közeli is. A Félix épülete, a Várkert Kaszinó abba az ingatlanportfólióba tartozott, amit az MNB közpénzekből kitömött alapítványa vett meg még 2016-ban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!