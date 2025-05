Matolcsy György emberei nem lankadnak: új alapítványt gründoltak

Egy piaci szakértő szerint az alapítvány – annak ellenére, hogy kik és milyen körülmények között hozták létre – akár a kormány által ösztönzött távol-keleti kapcsolatépítést is szolgálhatja, például kínai forrásból készülő tanulmányokon keresztül.

Az alapító okirat 18 pontban sorolja fel a lehetséges tevékenységeket a tehetséggondozástól a keresztény kultúra támogatásáig, de konkrét programokat nem tartalmaz. A bejegyzés szokatlanul gyorsan, elsőre hiánypótlással ugyan, de rendkívül hatékonyan zajlott, az iratokat még aznap nyilvánossá is tették. A lap szerint ez arra utalhat, hogy valakinek kifejezetten fontos volt a működés mielőbbi elindítása.

A HVG cikke szerint február 27-én, három nappal azelőtt, hogy Matolcsy György távozott volna az MNB éléről, Czene Gréta – a Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója és Matolcsy korábbi kabinetfőnöke – aláírta az Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítvány alapító okiratát. Az alapítványt május 7-én jegyezte be a Fővárosi Törvényszék, négymillió forintos induló vagyonnal.

Távozása előtt napokkal jegyezték be.

