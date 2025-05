Matolcsy György oroszlánnak tartja magát, az ÁSZ jelentését pedig hamisnak

Matolcsy György ezzel jelezte, hogy az Oroszlán – vagyis ő maga – azonban tud írni és beszélni is, és kiáll az igazáért – írja a 444.

Mint írták, Matolcsy az első videó nagy részében az MNB 2020 utáni tevékenységét dicséri: azt állítja, hogy sokan próbálták helytelen pénzügypolitikára rábírni az MNB-t, de ők ellenálltak, és 2022 októberében is leszerelték a legkomolyabb forint elleni támadást. Szerinte enélkül 2022 után 30–40 százalékos infláció is jöhetett volna, de az MNB kamatemelésének hála Magyarország megőrizte a gazdaság működőképességét.

