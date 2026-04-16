Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

A Telex vette észre, hogy új videót töltött fel Matolcsy György saját Youtube-csatornájára szerda. A volt jegybankelnök azonban a közel 12 perces videóban egyáltalán nem beszél sem a vasárnapi választás eredményéről, sem az MNB körüli botrányokról, amelyek az ő vezetése alatti ügyek kapcsán pattantak ki

E helyett Matolcsy elmondja, hogy milyen jó ötlet volt 2018-ban hazahozni az aranytartalékot, majd rátér arra, hogy a vállalkozások kora jön, és abba kell hagyni a szűkösségről való beszélgetést, mert jön a bőség világa.

„Át kell állni a bőségre, mi ezt tettük, magyarok, például az arany vásárlásával”

– mondta. Szerinte rést kell találni a vállalkozóknak, az új világban újnak kell lenni. Mint mondta, valami újat kell feltalálni.