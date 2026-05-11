Matusik Tamást akarják elnöküknek a Fővárosi Törvényszék bírái

Hatalmas fölénnyel támogatták.

Matusik Tamást támogatták elnöküknek a bírák a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletén – tudta meg a HVG. A portál információi szerint a bírák 68 százaléka, 351 fő szavazott az Országos Bírói Tanács (OBT) volt elnökére, a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoportjának csoportvezető bírájára. Vele szemben Tatár-Kis Péter, az FT jelenlegi elnöke indult, ő 32 százalékot kapott.

A cikk kiemelte, az eredmény csak véleményező jellegű, a nyertest az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Senyei György nevezi ki, a határozott idejű megbízatás hat évre szól. Senyei egyébként szerepel azon bírósági vezetők között, akiket május 31-ig lemondásra szólított fel Magyar Péter miniszterelnök.

Matusik Tamást komoly többséggel választották meg
Fotó: Magyar Bírói Egyesület

A Fővárosi Törvényszék Magyarország legfontosabb és legnagyobb létszámú bírósága. A cikk szerint a véleménynyilvánító szavazáson több mint 520 bíró vett részt, ami szinte rekordnak számít. Sok idejük nem volt dönteni, a vezetői pályázatok a múlt héten lettek nyilvánosak, és hétfőre már össze is hívták az erről szóló összbíróit. Az eseményen mindkét jelölt beszédet mondott, amelyben ismertették programjukat, majd a jelenlévő bírák is hozzászólhattak az elmondottakhoz.

A lap értesülése szerint Matusik Tamás beszédében azt emelte ki, hogy az igazgatásnak bíróközpontúnak kell lennie. Azt is kiemelte, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére a fővárosi bírói kar megőrizte függetlenségét. Arra is utalt, hogy a vagyoni elégtételt – vagyis hogy a bíróságoknak fizetnie kell az ügyfeleknek a túl hosszan elhúzódó perek után – meg kell szüntetni. Vele szemben Tatár-Kis Péter az elmúlt évek eredményeit sorolta fel, és kiemelte, hogy jó úton halad a Fővárosi Törvényszék, valamint komoly eredményeket értek el a jegyzőhiány megszüntetése érdekében is.

