Ezért vonhatta vissza a MÁV a pályaudvarok bérbeadásról szóló pályázatot

Valójában ugyanis koncesszióról van szó, amit közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet lebonyolítani — állítja a Szabad Európa. A MÁV először a vártnál nagyobb érdeklődéssel indokolta az új eljárás szükségességét, újabban azonban már projektcégek alakításáról, koncesszióról és közbeszerzésről beszél.

A héten a MÁV-csoport bejelentette, hogy akkora érdeklődést váltott ki a pályázat, hogy a feltételek pontosítására, új pályázati szakasz meghirdetésére van szükség. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom elnöke szerint azonban inkább arról lehet szó, hogy 2026-ban választások lesznek, a kormánynak pedig be kellett látnia, hogy törvényellenes a pályaudvarok hasznosítására kiírt pályázat. Ezt valószínűsítette forrásunk is, aki szerint a kormány rájöhetett, hogy a pályázat ebben a formájában jogilag védhetetlen, egy új kormány akár semmissé is teheti, ami nem túl vonzó a befektetőknek.

Ezt erősítette az a levél is, amely a Szabad Európa szerkesztőségének birtokába került, és amelyben egy ügyvédi iroda kért állásfoglalást a Közbeszerzési Hatóságtól száz százalékban állami tulajdonban álló ingatlanok egy részének határozott időre szóló kereskedelmi hasznosításával kapcsolatban.

A hatóság válaszából az derül ki, hogy a pályaudvarokkal tervezett lépések közbeszerzésnek minősülnek, mert nem a feladat vagy az eljárás tárgya – jelen esetben a pályaudvarok hasznosítása – számít, hanem az értéke. A Közbeszerzési Hatóság szerint ebben az esetben akár mindkettőre, vagyis közbeszerzési eljárásra és koncesszió kiírására is szükség lehet.

A hatóság megfogalmazása szerint, ha nincs közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás, a szerződés semmis.