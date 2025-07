Medián: a Tisza vezet a baloldaliaknál és a centristáknál is

A DK a magukat baloldalinak vallók körében valamivel jobban szerepel, mint máshol, de így is jócskán elmarad a Tiszától: csak negyedük szavazna biztosan vagy valószínűleg a DK-ra, további egynegyedük nem utasítja el teljesen Dobrev Kláráékat.

A magukat jobboldalinak vallók kétharmada a Fideszre voksolna, a többiek között a Tisza, egyéb pártok és párt nélküliek is vannak. A középen állók relatív többsége szintén a Tiszát támogatná.

A magukat baloldalinak vallók kétharmada most vasárnap a Tisza Pártra szavazna, szűk egyharmaduk más pártot választana vagy nem szavazna. Háromnegyedük valószínűleg a Tiszára szavazna, 61 százalékuk teljes bizonyossággal, és csak 14 százalékuk zárja ki teljesen ezt a lehetőséget.

A férfiak, az 50 év felettiek, valamint a legalsó és legfelső iskolai végzettségűek között kissé több a magukat jobboldalinak vallók aránya, de a különbségek kisebbek, mint a baloldaliaknál. A jobboldaliság aránya nagyjából azonos a nagyvárosokban és a falvakban. A magukat jobboldalinak vallók többsége a Fidesz-szavazótáborban található, de még ott is csak kétharmaduk vallja magát jobboldalinak, egyharmaduk sem a jobb-, sem a baloldalt nem érzi magáénak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!