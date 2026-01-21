Medián: az emberek jobban félnek, hogy kilépünk az EU-ból, mint a háborútól

A Medián egy januárban készült felmérése során a pártok főbb kampányüzeneteinek fogadtatására is rákérdezett – írja a hvg.hu. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök szombati, miskolci gyűlésén a szülőket kérte, hogy beszéljenek a gyerekeikkel, mert úgy hallotta, a fiatalok nem támogatják a Fideszt. Magyar Péter viszont a fiatalokat biztatja, hogy saját jövőjük érdekében győzzék meg szüleiket, nagyszüleiket, hogy a Tiszára szavazzanak.

A felmérés demográfiai bontása szerint ez nem véletlen, a kép a következő: a teljes népességben 40-30 az állás a Tisza javára, de nagyon magas, 27 százalék a bizonytalanok aránya. Nem véletlenül kérte meg az idősebbeket a Fidesz,

a választók korával egyenes arányban nő a Fidesz támogatottsága,

már az 50-64 évesek között is átveszik a vezetést (39-31-re), de az igazi tarolás 65 év fölött kezdődik, itt kétszer annyian támogatják Orbánt, mint Magyart (49-24). A Tisza előnye a fiataloknál látszik, 30 éves korig alig akad Fideszes (67-12 a Tiszának), de 30-39 év között is meggyőző, 59-18-as Magyarék előnye.

Nem véletlen, hogy melyik párt milyen korcsoportot céloz meg a kampányhajrában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A végzettség szerinti bontás szerint minél iskolázottabb valaki, annál nagyobb eséllyel voksolna a Tiszára, míg a 8 általánost végzetteknél 56-18-ra vezet a Fidesz, a felsőfokú végzettségűeknél már 53-25 a Tisza előnye.

Ha településtípus szerint nézzük az eredményeket, azt látjuk, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb a Fidesz tábora, míg a Tiszánál városi szintig csökken, de a községekben ismét emelkedik, fej fej mellett állnak a Tiszával (39-37 a Fidesznek). Ennek az az oka, hogy az „egyéb városok” bizonytalan szavazóihoz képest (39) a községekben jóval kevesebb a bizonytalan (24).

A hvg.hu cikkében szó van még arról, hogy mitől tartanak leginkább a választók, mit gondolnak a külpolitikai helyzetről, Ukrajnáról, és a Tisza Párthoz kötött adócsomagról.

Kapcsolódó cikk A magyarok fele tart attól, hogy Oroszország beavatkozik az áprilisi választásokba A Fidesz-szavazók viszont Ukrajnától tartanak.

Török Gábor kommentálta

„Ami a leginkább meglepett: az emberek jobban tartanak attól, hogy Orbán Viktor kivezeti az országot az EU-ból, mint attól, hogy az ország belesodródik egy háborúba”

– írta Török Gábor politikai elemző szerdán a Facebookon azután, hogy a hvg.hu-n megjelent a Medián legújabb felmérése, amelyből többek között az is kiderült, hogy Magyar Péterék előnye a 30 év alatti korosztályban lényegben behozhatatlan: 67:12 arányban vezetnek a kormánypárttal szemben.