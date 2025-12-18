Medián: diadalmas a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

A 40 évesnél fiatalabb választók körében elsöprő Magyar Péterék támogatottsága – derült ki a Medián most közölt felméréséből, amelyet a Momentum megbízásából végeztek. A HVG-ben publikált adatok szerint körükben 57 százalék szavazna a Tiszára, 14 százalék a Fideszre, 6 százalék a Kutyapártra, 4 százalék a Mi Hazánkra, a többi párt támogatottsága 1 százalék alatti (17 százalék nem tudja, nem válaszol, vagy nem szavazna).

A Tiszának hónapok óta egyre nagyobb az előnye a fiatalok körében. Novemberre nem a Fidesz, hanem a kisebb pártok rovására erősödött a 40 év alattiaknál. A Fidesz pedig az idősebbeknél erősödött tovább, az 50 évesnél idősebb korosztályokban a Tisza kárára tudta valamelyest növelni a támogatottságát.