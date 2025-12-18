1p
Közélet Választás 2026

Medián: diadalmas a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

mfor.hu

Röviden: 57-14.

A 40 évesnél fiatalabb választók körében elsöprő Magyar Péterék támogatottsága – derült ki a Medián most közölt felméréséből, amelyet a Momentum megbízásából végeztek. A HVG-ben publikált adatok szerint körükben 57 százalék szavazna a Tiszára, 14 százalék a Fideszre, 6 százalék a Kutyapártra, 4 százalék a Mi Hazánkra, a többi párt támogatottsága 1 százalék alatti (17 százalék nem tudja, nem válaszol, vagy nem szavazna).

A Tiszának hónapok óta egyre nagyobb az előnye a fiatalok körében. Novemberre nem a Fidesz, hanem a kisebb pártok rovására erősödött a 40 év alattiaknál. A Fidesz pedig az idősebbeknél erősödött tovább, az 50 évesnél idősebb korosztályokban a Tisza kárára tudta valamelyest növelni a támogatottságát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lemondhatott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója

Megbízatása április végéig szólt volna.

Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Nyugalmas napok jönnek.

Nagy változás a javítónevelői vezetők kinevezésében

Ezentúl csak az országos büntetés-végrehajtási parancsnok nevezheti ki a javítónevelő intézetek igazgatóit. A gyermekotthonok is rendőri jelenlétet vagy iskolaőrt kapnak.

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

A politológus reagált a friss számokra.

Magyar Péter nevet a végén? Itt egy új közvélemény-kutatás eredménye

Magyar Péter nevet a végén? Itt egy új közvélemény-kutatás eredménye

Erősödött a Tisza Párt.

Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Ez is a Magyar Közlönyből derült ki.

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

A volt amerikai ügyvivő kapta.

Valamit nagyon eltalált a Kincsvadászok – dörzsöli a tenyerét a TV2

Így alakultak a heti nézettségi adatok.

A főpolgármester „időutazáson” vett részt

A főpolgármester „időutazáson” vett részt

A Városháza tetőszerkezetének felújításakor Karácsony Gergely kibontotta az 1968-ban elhelyezett időkapszulát.

Az adatvédelmi hatóság a Tisza központját vizsgálja

Az adatvédelmi hatóság a Tisza központját vizsgálja

Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán a hatósági vizsgálat tényét.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168