Medián: Egy Fideszből kiváló párt könnyedén bejutna a parlamentbe

Ha a Fidesz polgári irányvonalat képviselő politikusai új pártot alapítanának, azonnal bejutnának a parlamentbe – írja a HVG a Medián friss mérése alapján.

A teljes népesség 5 százaléka mondta, hogy „szinte biztosan” rájuk szavazna, ami azt mutatja, hogy még akkor is bejutna egy ilyen formáció, ha minden választópolgár elmenne szavazni. További 5 százalék tartja valószínűnek, hogy követné a mérsékelt fideszeseket.

Érdemes összevetni ezt az adatot a Medián két és fél évvel korábbi mérésével. Akkor a teljes lakosság 9 százaléka szavazott volna közepesnél nagyobb valószínűséggel a képzeletbeli Magyar-listára, és mindenki tudja, mi történt azóta.

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Azonban hiába lenne itt az idő lépni, valószínűtlen, hogy fajsúlyos politikusok a közeljövőben lépéseket tegyenek ebbe az irányba, ennek az oka pedig a Fidesz alkotta választási törvényben keresendő. A Fideszből kiválók ugyanis a saját csapdájukba esnének bele, ha nem egy az egy ellen küzdenének meg a Tiszával, garantált kudarc lenne a vége.