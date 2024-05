Medián: épp karektergyilkosság folyik a közvéleménykutatók között

Nyílt levelet írt a Medián ügyvezető igazgatója a kormányközeli kutatóintézetekhez, mert, az általa csak propagandakiadványként emlegetett Magyar Nemzetben a Mediánt és más kutató-elemző műhelyeket is „balos” jelzővel illettek - írja a hvg.hu.

“Tisztelt kollégák” felütéssel szólította meg Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég ügyvezető igazgatója a kormányközeli kutatóintézetek vezetőit, miután a Magyar Nemzet több cikkében is foglalkozott az elmúlt napokban közvélemény-kutatásokkal, ám Hann szerint “negatív összefüggésben” emlegetve” több intézetet, köztük a Mediánt is. Ezek az említések amúgy általában arra reagáltak, hogy Magyar Péter pártjáról jelentek meg mérések, így a Mediáné is a HVG megbízásából.

Hann Endre azt kifogásolja, hogy a kormányközeli médiában balos jelzővel illetik a Mediánt

Fotó: Bánkuti András

Ezekben a cikkekben hét nem-kormányközeli kutatóintézetet említettek meg név szerint, ezek: 21 Kutatóközpont, Idea, Iránytű, Medián, Publicus, Republicon, Závecz Research.” Ezek az írások szerinte

botrányosak, tele sértő jelzőkkel, rágalmakkal, gyalázkodással, és teljesen nélkülözik az egészséges szakmai elemzést, esetleg a jogos, szakszerű kritikát.

Hann úgy folytatja, az intézeteket a „baloldali” és, „balos” jelzővel illették a cikkekben, “nyilvánvalóan stigmatizáló célzattal”. Ő ezeket a jelzőket értékmentes kifejezéseknek tekinti, de tiltakozik megbélyegző használatuk ellen, magát amúgy nem is tekinti baloldalinak – ha egyszavas jelzővel kellene azonosulnia, a liberálist választaná, de felhívta a figyelmet: szakmai tevékenységéhez ennek se lenne “semmi köze”.

Hann megállapítja, hogy “a kutatók elleni karaktergyilkos kampány nem véletlenül indult be éppen most”. Hasonló korábban is előfordult már szerinte “ha nem is ilyen intenzitással, ilyen nagyszámú célpont ellen”.

Megjegyezte: “olyankor lehet ilyesmire számítani, amikor a párt és a kormány kedvezőtlen közvélemény-kutatási eredményektől tart, és megelőző csapással igyekszik hívei körében hitelteleníteni azokat”.

Levele végén Hann Endre “szaktársak” megszólítással fordul a “kormány-, illetve Fidesz-közeli” közvélemény-kutatókhoz. Arra szólítja fel őket, hogy egyértelműen foglaljanak állást “a szakmánk ellen irányuló szennyes kampány ügyében”, továbbá arra kéri őket, hogy “a szakmai szolidaritás jegyében határolódjatok el a gyalázatos propaganda-hadjárattól”. Nyílt levelére nyilvános választ is vár amúgy.