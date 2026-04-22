Medián: ha újabb választás lenne, még nagyobb győzelmet aratna a Tisza Párt

A HVG és az RTL megbízásából készült Medián-kutatás szerint Magyar Péter pártjára a teljes szavazókorú népesség 56 százaléka, a pártot választani tudóknak pedig a kétharmada, azaz 66 százalék szavazna, azaz erősödött a Tisza a választások óta.

Az eredmények szerint kisebb pártok támogatottsága változatlan a választás óta, a Fidesz tábora viszont jelentősen megcsappant: már csupán a szavazókorú népesség ötöde voksolna a leköszönő kormánypártra, de a választani tudók közül is csak minden negyedik tart ki Orbán Viktor pártja mellett.

Furcsa emlékezet

A HVG értékelése szerint a „győzteshez húzás” nemcsak a következő választásra vonatkozó pártpreferenciákban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy ki hogy emlékszik a saját április 12-ei döntésére.

A cikk szerint többen (59 százalék) emlékeznek úgy, hogy a Tiszára, és sokkal kevesebben (26 százalék) úgy, hogy a Fideszre szavaztak, mint amit a választási eredmények mutatnak: a tényleges arány 53:39 volt.