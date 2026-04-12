Medián: kétharmad körül a Tisza

A Medián utolsó közvélemény-kutatása szerint listán a Tisza Párt 55,5 százalékot, a Fidesz-KDNP 37,9 százalékot kapott. A Mi Hazánk 3,9 százalékot, vagyis a Medián kétpárti parlamentet vár. Az intézet szerint az új Országgyűlésben a Tisza 135 mandátumra számíthat, míg a Fidesz-KDNP 63-ra. Ez kétharmados többséget jelentene a Tisza számára. A DK és a Kutyapárt alig haladja majd meg az 1 százalékos szavazatarányt. Emellett a roma nemzetiség először szerezhet mandátumot az új parlamentben.