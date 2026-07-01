Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza-kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját

- reagált a Medián felmérésére Magyar Péter kormányfő.

A Medián felmérése szerint a megkérdezettek 67 százaléka úgy látja: jó irányba mennek a dolgok Magyarországon. A Tisza maradt ereje teljében, a Fidesz meg lassú lejtmenetben. A biztos pártválasztók körében a Tisza 73 százalékon, míg a Fidesz 21 százalékon áll.

Magyar Péter szerint a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a Tisztítótűz művelet mellett, és elsöprő arányban tánogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet.