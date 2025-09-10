Medián: stabil előnyben a Tisza, a Fidesz kicsit javított

A Tisza Párt stabil előnyét mutatja a Medián szeptember elején készített reprezentatív közvélemény-kutatása, derül ki a Hvg360 összefoglalójából. Az intézet legfrissebb, szerdán publikált adatai szerint az erőviszonyok érdemben nem változtak, a Fidesz azonban elért némi javulást bizonyos választói rétegekben, ezzel csökkentve hátrányát, de a Tisza bázisából nem tudott leszakítani.

A biztos szavazók között 13 százalékpontos előnyt mértek a Tiszának, amely 51 százalékon áll, a Fidesz pedig 38 százalékon.

A Medián júniusban a Tisza Párt előnyét még 15 százalékpontra mérte. Azóta Magyar Péter pártjának támogatottsága a biztos választók között nem csökkent,

a kormánypártok azonban 2 százalékpontot javítottak.

A Tisza Párt előnyét mérték ismét

Fotó: Mfor

A teljes népességben a Tisza 37 százalékon áll, míg a Fidesz 30 százalékon, a párt nélküliek hányadát 22 százalékra teszik. A demográfiai adatok alapján az látszik, hogy júniushoz képest erősödött a Fidesz a kisebb városokban és a legfeljebb nyolc általánost végzett választók körében.

A két nagy párt után továbbra is a Mi Hazánkat támogatják legtöbben, azonban a párt támogatottsága a parlamentbe jutás küszöbe alá esett. A biztos választók között csak 4 százalékra mérték őket, míg nyár elején még 5 százalék fölé becsülték a párt támogatottságát. A Demokratikus Koalíciót 2, a Kutya Pártot 3 százalékra becslik a biztos választóknál, egyik sem lenne elég a parlamentbe jutáshoz.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke most is reagált a friss adatokra. A Facebookon azt írta, hogy pártja továbbra is „őrzi a tetemes előnyét” Orbán Viktor pártjával szemben, aki szerinte hamis adatokat hangoztat, hogy mérsékelni tudja a Fideszen belüli feszültségeket.