2p
Közélet Oroszország

Meduza: A magyarországi orosz nagykövetség dolgozói közt többen kapcsolatban állnak az orosz titkosszolgálattal

mfor.hu

Szokatlanul sokan dolgoznak a követségen.

A 24.hu szemlézte a Meduza cikkét, amely az Agentstvo független orosz tényfeltáró portálra hivatkozva arról ír, hogy a magyarországi orosz nagykövetség 15 alkalmazottja köthető valamilyen orosz titkosszolgálati szervhez, további hat ember pedig valószínű, hogy kapcsolatban állhat velük.

A cikk szerint emellett kiugróan sokan dolgoznak a budapesti követségen, a külügyminisztérium nyilvántartása szerint összesen 47-en dolgoznak az orosz nagykövetségen, míg például Szlovákiában 12 alkalmazott dolgozik az orosz nagykövetségen.

A portál példaként említette például Vjacseszlav Schmidtet, a nagykövetség első tanácsosát, aki 2011-ben a 12423-as számú katonai egység törzsfőnökeként dolgozott. Egy 2024-es adat szerint olyan moszkvai címre volt bejelentve, ahol legalább három katonai hírszerző (GRU) tiszt is lakik. A 41 éves Alekszej Saposnyikov, szintén első tanácsos, egy ismerőse telefonjában „Lyosha FSB-s” néven szerepel.

Szergej Leljuk, a nagykövetség kereskedelmi képviselője 2002 és 2003 között az orosz védelmi minisztériumban dolgozott. Egy 2025-ös adat szerint olyan moszkvai épületbe volt bejelentve, ahol három GRU-tiszt él.

Az oknyomozó cikkből végül kiderült az is, hogy vannak olyan dolgozók is, akiknél nincs közvetlen bizonyíték titkosszolgálati kapcsolatra, ugyanakkor lakcímük, tanulmányaik vagy korábbi munkahelyeik alapján feltételezhető az érintettség.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG