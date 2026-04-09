Meduza: A magyarországi orosz nagykövetség dolgozói közt többen kapcsolatban állnak az orosz titkosszolgálattal

A 24.hu szemlézte a Meduza cikkét, amely az Agentstvo független orosz tényfeltáró portálra hivatkozva arról ír, hogy a magyarországi orosz nagykövetség 15 alkalmazottja köthető valamilyen orosz titkosszolgálati szervhez, további hat ember pedig valószínű, hogy kapcsolatban állhat velük.

A cikk szerint emellett kiugróan sokan dolgoznak a budapesti követségen, a külügyminisztérium nyilvántartása szerint összesen 47-en dolgoznak az orosz nagykövetségen, míg például Szlovákiában 12 alkalmazott dolgozik az orosz nagykövetségen.

A portál példaként említette például Vjacseszlav Schmidtet, a nagykövetség első tanácsosát, aki 2011-ben a 12423-as számú katonai egység törzsfőnökeként dolgozott. Egy 2024-es adat szerint olyan moszkvai címre volt bejelentve, ahol legalább három katonai hírszerző (GRU) tiszt is lakik. A 41 éves Alekszej Saposnyikov, szintén első tanácsos, egy ismerőse telefonjában „Lyosha FSB-s” néven szerepel.

Szergej Leljuk, a nagykövetség kereskedelmi képviselője 2002 és 2003 között az orosz védelmi minisztériumban dolgozott. Egy 2025-ös adat szerint olyan moszkvai épületbe volt bejelentve, ahol három GRU-tiszt él.