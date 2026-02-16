1p

Közélet Orbán Viktor

Még a csapból is Orbán Viktor folyt a hétvégén?

mfor.hu

Magas lehetett az évértékelő elérése.

A kormányközeli Nézőpont Intézet adatai szerint mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal.

Mint írták, a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.

A Nézőpont szerint a megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről – ismertették, megjegyezve: a 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.

Nagy Márton öröme: kilőtt az NGM alá tartozó cég

NGM öröme: kilőtt az egyik, a tárca alá tartozó cég

2025-öt a nehézségek ellenére dinamikus bővüléssel zárták.

Valami nagyon megtetszett a Budapesten landoló Rubiónak, képen is látszik

Valami nagyon megtetszett a Budapesten landoló Rubiónak, képen is látszik

Épp csak megérkezett hazánkba, máris villantott az amerikai külügyi vezető.

Euró

Kell-e magyar euró? Olvasóink nem fogták vissza magukat

A Tisza Párt az euró bevezetését ígéri. Ezt van, aki ünnepli és sürgeti, mások viszont gyászolják és kárhoztatják.

Magyar Péter a győzelem kapujában érzi magát – be fog lépni

Magyar Péter: nem a migrációra és a sorkatonaságra, plusz 500 milliárd az egészségügyre

Új társadalmi szövetséget ajánlott a vezető ellenzéki párt elnöke évértékelő beszédében vasárnap délután.

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem téri épülete előtt több százan demonstráltak, a kormány akkumulátorgyár politikája ellen.

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

Megjelent a lapban egy olyan petíció, amely ugyan burkoltan, de a Tisza Párt elleni fellépésre szólít fel.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Bózsó Péter

Robbant az akkubotrány, de ki a tégla a kormányban? Ez Viszont Privát

Óriási hullámokat vert a Telex héten megjelent cikke, amely szerint a nemzetbiztonsági szolgálat már évekkel ezelőtt az ismertnél jóval súlyosabb egészségkárosító szabálytalanságokra derített fényt a Samsung gödi üzemében. Amit ennek ellenére sem állíttatott le a gazdaság felvirágzását az akkugyáraktól remélő magyar kormány. Ez Viszont Privát műsorunk e heti adásában saját forrásaink beszámolóit közvetítve beszéltünk a gyárban uralkodó kőkemény munkakörülményekről és a dolgozók kiszolgáltatottságáról. De vajon miért tartott ki a kormány a koreai cég mellett? Hibás döntés volt-e ennyi mindent az akkugyárakra feltenni? És kinek állt érdekében a nemzetbiztonsági jelentések és a kormányülésen elhangzottak kiszivárogtatása?  

Orbán Viktor keményen üzent az évértékelőn, itt vannak a részletek a Fidesz programjáról

A miniszterelnök több témáról is beszélt.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, korábban Nyírő Gyula Kórház

Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

A munkáltatóval folytatott tárgyalások megrekedtek, ami kritikus helyzet kialakulásával fenyeget.

Szijjártó Péter a lehetséges fejlődésről értekezik

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

