Még a csapból is Orbán Viktor folyt a hétvégén?

A kormányközeli Nézőpont Intézet adatai szerint mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal.

Mint írták, a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.

A Nézőpont szerint a megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről – ismertették, megjegyezve: a 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.