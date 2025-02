Még a fideszesek egy jó része is korruptnak tartja Rogán Antalt

Minden második magyar igaznak gondolja a kabinetminiszterrel szemben felhozott washingtoni korrupciós vádakat – derült ki a Publicus Intézet kutatásából, melyet a Népszava közölt hétfőn. A felmérés szerint tízből nyolc magyar hallott arról, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter január elején felkerült az Amerikai Egyesült Államok szankciós listájára. A döntést az USA Pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala (OFAC) hozta meg azzal az indokkal: Rogán Antal arra használta kormányzati pozícióját az elmúlt években, hogy „saját magát és a pártjához hűséges személyeket gazdaggá tegye”, hozzájárulva ezzel a magyarországi korrupció növekedéséhez.

A kutatás szerint az amerikai vádakat az emberek 33 százaléka biztosan igaznak, további 17 százaléka pedig valószínűleg igaznak tartja. 7 százalék szerint valószínűleg nem igazak a vádak, míg 21 százalék szerint biztosan nem igazak. A megkérdezettek 22 százalék a nem válaszolt – olvasható a cikkben.

A Fidesz szavazóinak 21 százaléka is úgy nyilatkozott, hogy igazak lehetnek a felhozott vádak.

A biztosan igaz és valószínűleg igaz válaszok az ellenzéki érzelmű szavazók körében 77, a bizonytalanok körében 43 százalékot tesznek ki. A lap megjegyzi, azok körében, akik szerint a miniszter elkövette a fent említett cselekményeket, 91 százalék úgy vélte, Orbán Viktor kormányfő tud arról, hogy Rogán Antal korrupciós cselekményekben vehetett részt. Ez a fideszes szavazók körében 64, az ellenzékiek esetében 97 százalék, de a bizonytalanok 90 százaléka sem hisz abban, hogy mindez a miniszterelnök háta mögött és tudtán kívül történhetne.

A szankciós listára helyezés után a kormánypárti propagandagépezet azt próbálta sulykolni, hogy a döntés politikai bosszú.

A reprezentatív kutatásban részt vevők 43 százaléka szerint viszont a valódi ok a korrupció, és csak 26 százalék véli, hogy politikai okból került Rogán Antal szankciós listára. További 9 százalék szerint viszont mindkettő ok egyszerre lehetséges. A legnagyobb, 58 százalékos arányban a kormánypárti szavazók hisznek a politikai bosszú teóriában, ez az ellenzékiek között 8, a bizonytalanok körében 24 százalék.

A többség nem hiszi el a politikai bosszúról szóló sztorit

A kutatás azt is kimutatta, az emberek 58 százaléka szerint Rogán Antalnak le kellene mondania a kormányban betöltött pozíciójáról a megfogalmazódott vádak miatt, ezt még a kormánypárti hívek 21 százaléka is így gondolja. A válaszadók 72 százaléka úgy vélekedik, a magyar kormánynak érdemben kellene vizsgálnia a Rogán Antalt ért vádakat, ezt a véleményt minden második fideszes is osztja.

