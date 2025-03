Még a konnektort és az ajtókeretet is magával vitte a fideszes képviselő, beperlik

A józsefvárosi önkormányzat hétfőn bemutatta annak az önkormányzati lakásnak az állapotát, amelyből Kecskeméti László fideszes képviselő és családja januárban kiköltözött. A beszámoló szerint a lakásból nemcsak az ajtók, hanem az ajtófélfák, a konnektorok, a villanykapcsolók és a konyhabútor is eltűnt.

„A képviselő úr biztos azért vitte el ezeket a dolgokat, mert azt hitte, hogy az övé. De ez nem így van. Amikor Kecskeméti úr ide beköltözött, akkor teljes mértékben beköltözhető állapotban volt, és ezt így is kellett volna visszaadnia” – mondta Sátly Balázs momentumos alpolgármester. Felszólította Kecskemétit, hogy vigye vissza a felsorolt tárgyakat, különben jogi útra terelik az ügyet.

Kecskeméti László egy válaszvideóban azzal érvelt, hogy jogosan vitte magával a konyhabútort.

Sátly Balázs kedden a Facebookon jelentette be, hogy beperelik Kecskeméti Lászlót, „aki jogtalanul lakott egy önkormányzati ingatlanban, majd az ajtókat és a konnektorokat is elvitte onnan.” Hozzátette: „Kecskeméti felelni fog azért, hogy még az ajtófélfákat, a villanykapcsolókat, de még a konnektorokat is magával vitte. Kecskeméti László folytatja méltatlan, kisstílű viselkedését és foggal-körömmel ragaszkodik a konnektorokhoz és a WC-ajtóhoz. Hiába magyarázkodik 1,8 milliós fizetéssel az önkormányzat lakását évekig jogtalanul bitorló, lakáskibelező fideszes képviselő, ennek a bohóckodásnak vége. Utasítottam a JGK-t (Józsefvárosi Gazdasági Központ), hogy indítson pert a közvagyon megvédése érdekében.”