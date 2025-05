Még a vártnál is durvább szigorításra készülnek Orbán Viktorék

A Telex kiemelte, az eredeti javaslathoz képest változást jelent az is, hogy nem számítanak külföldi támogatónak azok a személyek, akiknek magyar állampolgársága is van.

Ez jelentős szigorítás, ugyanis az eredeti törvényjavaslatban még az állt, hogy ezt a büntetést csak a törvény hatálybalépést követő adóévtől, azaz 2026-tól kell alkalmazni. Ezt a részt most a tervezet szerint elhagyják, és a május 20-i határidőig felajánlott adó 1 százalékos támogatásokat sem utalják ki a szervezeteknek.

már az idén felajánlott adó 1 százalékos támogatásokat is elvennék utólag azoktól a szervezetektől, amelyeket a kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatal javaslatára jegyzékbe vesz.

Kedden délelőtt tartják „A közélet átláthatóságáról” címet viselő törvényjavaslat részletes vitáját az igazságügyi bizottságban – írja a Telex . A portál szerint hétfő délután a bizottság tagjai megkapták a Fidesz-KDNP módosításai javaslatait, amiről a keddi ülésen döntenek, a lap birtokába jutott dokumentum szerint az eddigieknél is durvább lépésre készülnek a kormánypárti képviselők:

Már az idei szja 1 százalékokat is érintheti.

