Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken.

Az egyik határozat szerint a kormány

„megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést”.

A kormány elrendeli az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásáról szóló 2025. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat előkészítését és a törvényjavaslat benyújtását Országgyűléshez – tették hozzá.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter: Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak Ettől még továbbra is szívesen látja Netanjahut.

A másik határozatban szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, tegye meg a büntetőbíróság statútumának és a büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondásának visszavonásához szükséges jognyilatkozatokat, egyúttal visszavonja a megállapodás felmondására való felhatalmazásról szóló 1090/2025. (IV. 3.) kormányhatározatot.

Mint emlékezhetünk, az előző parlamenti többség a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancs hatálya alatt álló Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök magyarországi látogatása előtt hozott döntést a szervezetből történő kilépésről.