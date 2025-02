Még egy utolsó nagy Fidesz-DK mérkőzést rendeznek, mielőtt kiárad a Tisza?

Az újpesti időközi országgyűlési választáson sem fog kiderülni, hogy a Tisza Párt valójában milyen erős. Budapest negyedik kerülete hagyományosan baloldali körzet (még egy kis angyalföldi rész is a választókerülethez tartozik, az pláne baloldali), ezért ha itt egy tiszás jelölt egyszerre tudná legyőzni a DK és a Fidesz indulóját, vagy kapna ki valamelyiktől, akkor az már tényleg jelentene valamit: nemcsak különböző közvélemény-kutatások, hanem konkrét szavazatok mutatnák a legnagyobb ellenzéki párt valódi népszerűségét. Ez biztosan nem fog megtörténni, mert ahogy januárban a dombóvári időközin, úgy a március 23-i újpesti választáson sem méretteti meg magát Magyar Péter pártja.

A Tisza arra kér felhatalmazást a magyar emberektől, hogy szemtől szembe, egy az egyben hívhassa ki egy mindent eldöntő küzdelemben Orbán Viktort és a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét. Ezért nem asszisztálunk a Fidesz és levitézlett pártok demokrácia színházához: sem Tolnában, sem Újpesten (ahol a Fidesz szándékosan gyenge jelöltet indít, hogy versenyben tartsa a számára kellemes ellenfeleket).

– indokolta meg a döntést Magyar Péter.

A Tisza hiányában marad a szokásos DK-Fidesz mérkőzés. Már a tavalyi önkormányzati és európai választás előtt is azt írtuk, hogy Újpesten lesz az egyik legnagyobb csata a kormánypárt és Gyurcsány Ferenc pártja között. Végül viszonylag simán nyerte a választást a DK, így Trippon Norbert lett a polgármester, ellenben a listás EP-választáson a Tisza kapta a legtöbb szavazatot. Az adatokból az látszik, hogy nemcsak a baloldaliak, hanem a fideszesek egy része is a tiszás listára szavazott. Azt nem lehet tudni, hogyha lett volna tiszás polgármester-jelölt, akkor hogyan szerepelt volna.

Újpest alapvetően baloldali, de az EP-választást a Tisza listája nyerte

Fotó: DK/Facebook

Abban igaza van Magyar Péternek, hogy a Fidesz gyenge, vagy legalábbis ismeretlen jelöltet indított a márciusi időközire Renge Zsolt személyében. Eddig Újpest Wintermantel Zsolt felségterületének számított, de a fideszes politikus a 2022-es országgyűlési és a tavalyi polgármesteri választáson is gyengén szerepelt. Az előbbin épp az a Varju László verte el 50 százalék feletti eredménnyel, aki most is a DK jelöltje, és aki miatt időközit kell tartani.

A képviselőt tavaly december 3-án ítélték jogerősen pénzbüntetésre garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása ügyében. Még 2018-ban a fideszes közmédia épületében nekiment a biztonsági szolgálat sorfalának és megszorította az egyik őr vádliját. A Kúria álláspontja szerint Varju jogosan tartózkodott ugyan a köztévé épületében, de az már törvénysértő volt, ahogyan az ellene intézkedő biztonsági őrök ellen fellépett. Varju ellen a harmadik vádpont választási rend megzavarása elleni bűncselekmény volt: megpróbált rávenni a 2018-as választás előtt egy független jelöltet, hogy lépjen vissza, még azt is felajánlotta, hogy ezért cserébe az addigi kampányköltségeit is kifizeti. A jogerős ítélet miatt december 6-án Varju önként lemondott a parlamenti mandátumáról.

Nem véletlen, hogy ez határozza meg a kampány hangulatát is. A Fidelitasban nevelkedő Renge Zsolt fő üzenete az, hogy

a tét óriási, hiszen az újpestiek többet érdemelnek annál, mintsem, hogy a rózsadombi bűnöző képviselje őket a parlamentben.

Azért rózsadombi, mert Varju László bejelentett lakcíme egy ideig a második kerületben volt. A nem túl bonyolult fideszes kampány tehát arról szól, hogy míg a DK-s politikus egy bűnöző, addig Renge Zsolt házas, diplomás és makulátlan előéletű fiatalember. A diplomást vélheően azért tartják fontosnak kiemelni, mert Varju László eredetileg uránbányász volt, és csak jóval később szerzett diplomát. Nem sokat tudni a fideszes jelöltről, de egy 2023-as beszéde nyomokban megmaradt, amiben azt mondja:

Ma is vannak olyanok, akik a nemzet érdeke ellen dolgoznak. 56-ban ezek a tetőről tüzelő ávosok voltak, most pedig azok a külföldi álcivil szervezetek pénzén kitartott, mindezért hazájukat bármikor elárulni képes balliberális politikusok, akik nemcsak itthon, hanem még Brüsszelben is a magyarok ellen dolgoznak.

Ennyiből is látszik, hogy a rogáni propagandát fiatal kora ellenére már tökéletesen elsajátította Renge Zsolt.

Kapcsolódó cikk Itt lesz a legnagyobb Fidesz-DK mérkőzés, röpködnek is az utalványok és ajándékcsomagok a nyugdíjasoknak A fővárosi Fidesz frakcióvezetője vagy a DK budapesti elnöke nyer Újpesten? Sorozatunkban az önkormányzati választások legérdekesebb párharcait mutatjuk be.

Persze Varju László nem tartja magát bűnözőnek a jogerős ítélet ellenére sem. A DK-s politikus a per során végig ártatlannak vallotta magát és szerinte koncepciós eljárásról volt szó. A párt közleménye szerint Varju László már kétszer győzte le Újpesten a Fideszt, és pontosan ezt fogja tenni harmadszor is.

Miután nem tudták őt legyőzni, mindent megtettek azért, hogy lejárassák, megfélemlítsék és ellehetetlenítsék, de a történet vége ismét ugyanaz lesz: a Fidesz ki fog kapni Újpesten és Angyalföldön

– közölte a DK, amelyben a hétvégi tisztújító kongresszuson ismét alelnöknek választották a politikust.

Míg a januári időközi választáson fölényesen nyert a Fidesz a kormánypárt egyik fellegvárának számító Tolna megyében, addig a márciusi időközit a baloldal egyik fellegvárában tartják. A kettőben az a közös, hogy a Tisza nem indul el, így a 2026-os országgyűlési választásokra vonatkozóan jelentős következtetéseket nehezen lehet majd levonni belőle.