Még Elon Muskot is lepipálja Mészáros Lőrinc a gazdagodás gyorsaságában

mfor.hu

Világcsúcs ütemet diktál Magyarország a vagyonosodás tempójában.

A Forbes Magyarországon ma megjelent legújabb vagyonos-listája igazolta, hogy a Blochamps Capital szokásos éves prognózisa modellezi a legnagyobb pontossággal a hazai ultragazdag vagyonos réteg számának és vagyonának alakulását, állítja a cég közleményében.

A társaság, amely Magyarország piacvezető privátbanki tanácsadó cége, már a 2019-ben közzétett előrejelzéseiben arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025-re öt magyar vagyona is meg fogja haladni a 300 milliárd forintot – a piac többi elemzőcége akkor nem osztotta, hogy ilyen vagyoni elit épülhet föl.

A 2019 tavaszi vagyonos top100-as listán egyedül Csányi Sándor birtokolt 300 milliárd feletti vagyont. A Forbes friss listája szerint friss a lista ötödik helyezettje, Szíjj László 416,1 milliárd forintot tudhat magáénak, miközben a 2019-es értéken számolt 300 milliárd forint ma bő 450 milliárd forintnak felel meg – emlékeztet Karagich István, a tanácsadó cég ügyvezető igazgatója.

A vagyonkoncentráció önmagában nem új jelenség a világgazdaságban, azonban a mértéke és különösen a gyorsasága Magyarországon figyelemreméltó. A koncentrációs trendek nemcsak, hogy fennmaradtak az elmúlt években, hanem még fel is gyorsultak – hívta fel a figyelmet Karagich István. A mostani lista így nemcsak a leggazdagabbak körének bővüléséről szól, hanem arról a rendkívüli dinamikáról is, amely a magyar elit vagyonosodását jellemzi.

Mészáros Lőrinc vagyona viharos ütemben gyarapott
Mészáros Lőrinc vagyona viharos ütemben gyarapott
Fotó: MTI

Erre látványos példa Mészáros Lőrinc vagyona, amely tíz év alatt közel 150-szeresére nőtt – gyorsabban, mint a világon a friss Forbes elemzés szerint először 500 milliárd dollár fölé kerülő Elon Musk esetében, aki ugyanezen időszakban „csupán” 38-szoros növekedéssel büszkélkedhet.

Bár abszolút értékben a magyar üzletember vagyona még mindig eltörpül a világ vezető milliárdosai mellett, a gyarapodás üteme rendkívüli.

Bár Magyarországon jövő tavasszal országgyűlési választásokra kerül sor, a tanácsadó cég szerint ez a 2026-os szokásos nyári 50-es és 100-as vagyonlisták összetételét és az azokon látható trendeket nem igazán érinti még. Az elmúlt években kirajzolódott folyamatok folytatódására és a vagyonkoncentráció további erősödésére lehet számítani.

Az érdemi átrendeződés a vagyonos elit körében legkorábban 2027-től kezdődhet meg, amikor a választások utáni politikai és gazdasági változások már ténylegesen hatással lesznek az állami és a reálszféra aktuális erőviszonyainak fényében.

A megrendelési, fejlesztési és beruházási preferenciák a büdzsé állapotától függve pedig 1-2 év alatt át tudják írni a vagyoneloszlási dinamika csatornáinak térképét – vélekedett Karagich István.

A szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő. Miközben a világ milliárdosainak összvagyona az elmúlt tíz évben átlagosan 2,3-szorosára nőtt, a magyar elit legvagyonosabb szereplői nagyságrendekkel gyorsabb növekedést produkáltak.

A tanácsadó cég előrejelzése szerint a dollárban mért milliomosok (350 millió forint feletti vagyonnal bíró magyarok) száma 16-17 százalékkal nő majd és 2030-ra meghaladhatja a 30 500 főt. Ezen belül pedig az ultragazdag dollármilliárdosok száma a mostani 5-ről minimum megduplázódik. A Forbes listája szerint ez azt jelenti, hogy a top 10 esetében harmadával tovább nő majd a vagyon, hiszen jelenleg az első10-be kerüléshez 300 milliárd forintos vagyonra volt szükség, olvasható a Blochamps Capital közleményben. 

