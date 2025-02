Még három hónap börtön várhat az óbudai polgármesterre

A KNYF hivatalos válaszában az áll: „A korrupciós bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen indult büntetőügyben az ügyészség indítványozta – a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel – a polgármester letartóztatásának további három hónappal, 2025. május 16-ig történő meghosszabbítását”. Az ügyészség indítványáról a bíróságnak kell döntenie. Kiss László ezúttal személyesen is meg fogja hallgatni mindezt, miután fél éve rács mögött van.

