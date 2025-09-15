Még mindig eladósorban a Matolcsy-körhöz tartozó new yorki luxuslakás

Továbbra is eladósorban van a New York-ban is drágának számító luxuslakás, ami 2022-ben került Matolcsy Ádám köreihez. Akkor 34,5 millió dollárért vették, tavaly egy darabig 40 millióért hirdették, de azóta sem kelt el, így fokozatosan csökkentve az eladási árat jelenleg 29,9 millió dollárért hirdetik – írja a Telex.

Ez az a lakás, amiről a 444 kiderítette, hogy a korábbi jegybankelnök Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám baráti köréhez köthető, majd szintén a Telex írta meg, hogy új tulajdonosa alig egy évvel a vásárlás után árulni kezdte.

A new yorki Aman Resort válogatott luxuslakásokat kínál

Fotó: Facebook/Aman New York

Egy hete újra kikerült a hirdetés, aminek tartalma változatlan, és még mindig ugyanaz az ingatlaniroda, a Douglas Elliman Real Estate hirdeti. A Marketproof szerint az apartman utoljára 2022-ben cserélt gazdát. 2023 szeptemberében azonban már újra hirdetni is kezdték.

A három hálószobás és három és fél fürdőszobás lakás árát legutóbb júniusban csökkentették 5 050 000 dollárral, ami már jóval az eredeti vételár alatt van. Ez azt jelenti, hogy 5 millió dollárt (nagyjából 1,67 milliárd forintot) is hajlandóak lennének bukni a három éve vásárolt luxusingatlanon, ami a Crown Building felhőkarcoló 18. emeletén található. Eredetileg 47 millió dollárért (15,5 milliárd forintért) kezdték árulni 2023-ban.