Még mindig titok, ki volt a sztárfellépő Mészáros Lőrincék céges buliján

Biztonsági őrök hada és kordonok fogadták péntek délután az érkezőket Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont átalakult az ország egyik legzártabb bulihelyszínévé.

Csak a kiválasztottak léphettek be a területre, a hatalmas parkolófelületekhez vezető úton szigorúan ellenőrizték a Mészáros-csoport karácsonyi rendezvényére szóló meghívókat.

A Telex képes beszámolója szerint a vendégeket három külön parkoló várta, ahonnan két transzferjárat – egy Alcsútdoboz felől, egy pedig a Budapest–Bicske vonalon – szállította őket a helyszínre.

A szervezők nem bízták a véletlenre a hangulatkeltést, a rendezvény honlapján előzetesen úgy fogalmaztak: „Reméljük, hogy az ikonikus környezetben idén is együtt tekinthetünk vissza az idei év közösen elért üzleti sikereire és eredményeire”. A vendégek már délután szállingózni kezdtek, három órakor Gájer Bálint swingénekes alapozta meg a hangulatot. A tervek szerint fél ötkor a házigazda, Mészáros Lőrinc lépett a színpadra, hogy beszéddel köszöntse munkatársait.

A nagyszabású karácsonyi esemény a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban volt

Fotó: Youtube

A vacsorát este hét és kilenc között szolgálták fel. A műsorvezetői feladatokkal két rutinos tévést, Ördög Nórát és Stohl Andrást bízták meg. Az előzetes program szerint az R-Go és Kis Grófo szórakoztatta az éjszakába nyúló partin résztvevőket.

A legnagyobb izgalmat azonban a titokzatos sztárvendég kiléte okozta egész nap. Hadházy Ákos ellenzéki képviselő ugyanis azt állította, hogy Ricky Martin lesz az est nagy meglepetés vendége, ám ezt a hírt a rendezvény előtt nem erősítették meg. Hajdú Péter azonban a közösségi médiában reagált a politikus posztjára, szerinte Hadházynak bocsánatot kellene kérnie, mert „szolgáknak” tituláltak a meghívott dolgozókat és elvette tőlük a meglepetés örömét is.

A szervezők az este fénypontjának szánták a tombolasorsolást. A fődíjak között három darab Suzuki Vitara szerepelt, de okosórák, tévék, iPhone-ok és iPadek is gazdára találhattak.