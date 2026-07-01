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Még nem mehetnek nyaralni a parlamenti képviselők

mfor.hu

Rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze jövő hétre.

Jövő hétfőre és keddre, tehát július 6-ra és 7-re rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter – írja a Telex.

Az Országgyűlés hét javaslatot tárgyalna, többek között

a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló javaslatot, amivel az új rendszer kialakításáig felfüggesztenék a jelenlegi rendszert;
az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának megágyazó törvényjavaslatot, amely szerint 11 fős bizottság segítené a ma még minősített dokumentumok minősítésének eltávolítását.

Ruff az indítványában a benyújtott előterjesztések „tárgykörével és sürgősségével” indokolta a rendkívüli ülés összehívását.

Az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani.

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