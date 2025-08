Még Németországban is forrnak az indulatok a magyar kormánypárti dzsembori miatt

Nem ez verte azonban ki a biztosítékot Németországban, hanem az, hogy Saskia Ludwig, a kereszténydemokrata CDU brandenburgi képviselője is jelen volt a rendezvényen, ahol Weidellel is találkozott, ráadásul erről nem tájékoztatta előre pártját.

A Mathias Corvinus Collegium esztergomi rendezvényén feltűnt Alice Weidel, a Németországban politikai karanténban tartani igyekezett AfD elnöke is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!