Még Orbán Viktor kulcsemberei is az uniós pénzekért dolgoznak

Az Orbán-kormány volt minisztereivel és köztisztviselőjével is együtt dolgozik Magyar Péter stábja, hogy előmozdítsák az uniós pénzek hazahozatalához szükséges reformok technikai részleteit – írta több forrásra hivatkozva a Politico, a HVG szemléje szerint.

A brüsszeli lap úgy tudja a leendő kormánypárt azt tervezi, hogy május végére:

új helyreállítási tervet ad le az Európai Bizottságnak az Orbán-kormány 2021-es javaslata helyett, amelyet azóta is blokkolja az EU.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter nyilvános és kereshető ügynökaktákat ígért Beválthatja ígéretét.

A portál megjegyzi: ez az összeg Magyarország uniós helyreállítási alapjának (Covid-keret) részét képezi, amelyet az Európai Bizottság a korrupcióval, az igazságszolgáltatás függetlenségével és a demokratikus normákkal kapcsolatos aggályok miatt korábban befagyasztott. Az uniós világjárvány utáni helyreállítási alap szabályai szerint a tagállami fővárosoknak augusztus végéig teljesíteniük kell az előírt mérföldköveket, hogy jogosulttá váljanak a forrásokra, különben véglegesen elveszítik a pénzt.