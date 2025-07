Még saját szavazói sem adnának teljhatalmat Magyar Péternek?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Az persze más kérdés, hogy milyen pártokkal szerezhetne közösen többséget a Tisza, hiszen a legutóbbi felmérések szerint egyetlen más ellenzéki párt sem jutna be a parlamentbe egy most tartott választáson.

A biztos Tisza-szavazók között persze más a helyzet, körükben 62 százalék örülne, ha a Tisza egyedül szerezne többséget, de 32 százalék közülük is inkább koalíciós kényszert szeretne látni.

A kormányváltást akaró szavazók egy jó része is jobban örülne, ha koalícióra kényszerülne a Tisza.

