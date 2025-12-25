2p
Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

mfor.hu

Az, hogy Orbán mostanában olyan élesen kritizálja mind Brüsszelt, mind Kijevet, azt fedi el, hogy otthon példátlan nyomásnak van kitéve – írja a Die Welt.

Szakértők szerint Orbán Viktort sosem csak a hatalom érdekelte, ideológusként el is hiszi nagyrészt, amit prédikál. De nem csak ez a világkép forog itt kockán – olvasható a Die Welt elemzésében, amelyet a HVG ismertet.

A Tisza Párt karizmatikus vezére, Magyar Péter véget vethet a Fidesz uralmának, amire ráerősítenek a gyermekbántalmazási ügyek miatti tömegtiltakozások. A megmozdulások egyben arról árulkodnak, hogy felgyűlt az elégedetlenség a miniszterelnök autoriter stílusa miatt.

Magyar Péter ringbe száll
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Andreas Bock, az Európai Külkapcsolati Tanács magyarszakértője azt mondja, hogy a téma kínos a Orbán Viktor számára, mert mindig azt hirdette, hogy védelmezi a fiatalokat. Erre hivatkozva tiltotta be például a melegfelvonulást.

Felelősségre vonás

Ugyanakkor Bock szerint itt többről van szó, mint kormányváltásról: az orbáni rendszer sorsa dől el áprilisban. Orbán 16 éven át kedve szerint hajlította a jogállamot, ám ha kikap, akkor büntetőbírósági felelősségre vonás fenyegeti. Magyar Péter ebben Lengyelországhoz igazodhat, ahol több korábbi kormánytagot vád alá helyeztek, a volt igazságügyi miniszter éppen Budapesten talált menedéket.

A nagy személyes kockázat miatt Orbán háborúpártinak igyekszik beállítani a Tiszát, ehhez beveti befolyását a sajtóban, illetve vidéken, ahol a bázisa található – állítja Bock.

