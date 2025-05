Megalakult a Duna Párt, aggódhat a Tisza?

A DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor megalapította a Duna Pártot. Az új politikai formációt május 5-én jogerősen is bejegyezték – írta a Hvg.hu. A cégbírósági iratok alapján Leel-Őssy már januárban elindította a pártalapítást, a létesítő okiratot február 17-én írta alá. Leel-Őssy a Hvg.hu-nak azt mondta, a névválasztás ellenére nem a Tisza Párt ellenében hozta létre az új pártját. Állítása szerint a Duna Párt egyértelmű célja a kormányváltás, „ha ez a Tisza segítését jelenti, akkor készen állunk rá, de ha kell, felhívjuk a figyelmet arra, ha azt látjuk, nem jó irányba mennek a dolgok”. Szerinte a Tisza Párt környékén is vannak elégedetlenek, pártja pedig vár mindenkit, akár a Tiszából kiábrándultakat is.

