Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Az államfő a Sándor-palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét.

Ennek alapján, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett.

Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett.

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg – emlékeztet az MTI. 

A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel.

A Tisza-kormány a Sándor Palotában a miniszteri kinevezések átvétele után
Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Szájer Józsefék a történelmi vereség után is irányt mutatnának Brüsszelnek

Miután tavaly egy úgynevezett szuverenitásindex-szel rukkolt elő a Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézet, most 101 javaslattal reformálná meg az Európai Uniót.

Gulyás Gergely keményen reagált: Magyar Péter állít valótlanságot

Szerinte a választások után semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány.

Tarr Zoltán: Vége az egyházak politikai függőségének

Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottsága előtt kedden.

Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Legalább hét távozó miniszter hozott vezetői döntést Magyar Péter miniszterelnökké választása óta a kormányfő megkérdezése nélkül.  

Lőrincz Viktória

Lőrincz Viktória: vidékpolitikai fordulatra van szükség

A magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az ország sorsát befolyásolja – hangsúlyozta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén.

A valaha volt legnagyobb átvilágítást ígéri Ruff Bálint

Ruff Bálint ismertette a terveit és az államtitkárjelöltjeit is bemutatta a parlamenti bizottsági meghallgatáson, amelyet a Telex követett. 

Tisza frakció

Itt van a lista: ők lesznek a Tisza frakcióvezető-helyettesei

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője bejelentette a párt frakcióvezető-helyetteseit kedden a Facebook-oldalán.

Kármán András olyan gazdaságpolitikát szeretne, amely 2030-ra elvezet az euróbevezetéshez

A Tisza-kormány pénzügyminiszter-jelöltjét a parlament pénzügyi és költségvetési bizottsága hallgatta meg.

Kátai-Németh Vilmos többször is keményen fogalmazott

Magyar Péter leendő szociális és családügyi minisztere sem kímélte az előző kormányt

Meghallgatta a Szociális Bizottság Kátai-Németh Vilmost.

Vége a propaganda e-maileknek, amelyek a Covid óta jönnek a postaládákba

Megjelent a leiratkozás gomb az emailekben.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

