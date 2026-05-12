Megalakult Magyar Péter kormánya, esküt tettek a miniszterek

A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között, a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd az aláírták az esküokmányokat.
A miniszterjelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a tizenhat jelölt kinevezését támogatták.
A minisztereket kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára.
Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult – írja az MTI.
Valós problémákról szóltak a célkitűzéseik
A Tisza-kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében.
Magyar Péter felidézte: napra pontosan egy hónappal ezelőtt, április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született, Magyarország változást akar – tette hozzá, és köszönetet mondott a megelőlegezett bizalomért. Hangsúlyozta: bár a Tisza fiatal politikai közösség, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, mire és kikre szavaznak. Szerinte szemben a leköszönő, „megbukott” kormánypárttal, a Tisza célkitűzései ismertek, és Magyarország valós problémáiról szólnak.
Magyar Péter a Tisza Párt országjárása során megismert gyermekvédelmi intézmények és kórházak döbbenetes állapotát és a hétfőn este általa felkeresett kormányzati, minisztériumi épületek színvonalát hasonlította össze, és kijelentette: miközben Magyarországot megnyomorították, kifosztották és magára hagytak, a leköszönő magyar kormány több mint 1000 milliárd forintot költött a saját kormányzati épületeinek, minisztériumainak luxusszínvonalúvá fejlesztésére. Példaként hozta a miniszterelnök székhelyéül szolgáló Karmelita kolostort – amelyet Karmelita palotának nevezett –, valamint Rogán Antal volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter „luxusminisztériumát” és a belügyi tárca új épületét is.
Szégyen, amit tettek
Szerinte a korábbi kormányban „tudták, hogy százak fagynak meg telente a fűtetlen otthonaikban, pontosan látták, hogy milyen körülmények között élnek a leginkább magukra hagyott gyermekek, és mégis tovább élvezték a közpénzmilliárdokból maguk számára kiutalt luxust”. A kormányfő szégyennek nevezte, amit az előző kormány az országgal és a magyar emberek pénzével tett, és azzal a kérdéssel fordult az ellenzékben ülő fideszes képviselőkhöz és azon társaikhoz, „akik arra sem vették a bátorságot, hogy felvegyék a mandátumukat”, hogy „hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente, hogyan tudnak a saját lelkiismeretükkel elszámolni?” „Önök luxuspalotákat építtettek maguknak a magyar emberek pénzén, miközben milliók nyomorognak ebben a hazában. Szégyent hoztak arra, amit a demokratikus képviselet és felhatalmazás jelent Magyarországon” – fogalmazott.
Szerinte nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak, de nekiállnak a feladatnak, elindulnak ezen az úton. Az új kormány céljának nevezte egy működő és emberséges Magyarország megteremtését, és jelezte, hogy ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.