3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet Magyar Péter parlament

Megalakult Magyar Péter kormánya, esküt tettek a miniszterek

mfor.hu

Hivatalosan is megalakult az új kormány.

A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között, a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd az aláírták az esküokmányokat.

A miniszterjelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a tizenhat jelölt kinevezését támogatták.

A Tisza-kormány minisztereinek eskütétele
A Tisza-kormány minisztereinek eskütétele
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A minisztereket kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára.

Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult – írja az MTI. 

Valós problémákról szóltak a célkitűzéseik 

A Tisza-kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében.

Magyar Péter felidézte: napra pontosan egy hónappal ezelőtt, április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született, Magyarország változást akar – tette hozzá, és köszönetet mondott a megelőlegezett bizalomért. Hangsúlyozta: bár a Tisza fiatal politikai közösség, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, mire és kikre szavaznak. Szerinte szemben a leköszönő, „megbukott” kormánypárttal, a Tisza célkitűzései ismertek, és Magyarország valós problémáiról szólnak.

Magyar Péter a Tisza Párt országjárása során megismert gyermekvédelmi intézmények és kórházak döbbenetes állapotát és a hétfőn este általa felkeresett kormányzati, minisztériumi épületek színvonalát hasonlította össze, és kijelentette: miközben Magyarországot megnyomorították, kifosztották és magára hagytak, a leköszönő magyar kormány több mint 1000 milliárd forintot költött a saját kormányzati épületeinek, minisztériumainak luxusszínvonalúvá fejlesztésére. Példaként hozta a miniszterelnök székhelyéül szolgáló Karmelita kolostort – amelyet Karmelita palotának nevezett –, valamint Rogán Antal volt Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter „luxusminisztériumát” és a belügyi tárca új épületét is.

A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után
A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szégyen, amit tettek

Szerinte a korábbi kormányban „tudták, hogy százak fagynak meg telente a fűtetlen otthonaikban, pontosan látták, hogy milyen körülmények között élnek a leginkább magukra hagyott gyermekek, és mégis tovább élvezték a közpénzmilliárdokból maguk számára kiutalt luxust”. A kormányfő szégyennek nevezte, amit az előző kormány az országgal és a magyar emberek pénzével tett, és azzal a kérdéssel fordult az ellenzékben ülő fideszes képviselőkhöz és azon társaikhoz, „akik arra sem vették a bátorságot, hogy felvegyék a mandátumukat”, hogy „hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente, hogyan tudnak a saját lelkiismeretükkel elszámolni?” „Önök luxuspalotákat építtettek maguknak a magyar emberek pénzén, miközben milliók nyomorognak ebben a hazában. Szégyent hoztak arra, amit a demokratikus képviselet és felhatalmazás jelent Magyarországon” – fogalmazott.

Szerinte nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak, de nekiállnak a feladatnak, elindulnak ezen az úton. Az új kormány céljának nevezte egy működő és emberséges Magyarország megteremtését, és jelezte, hogy ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rendkívüli jogosítványt kap a Tisza-kormány több minisztere

Erről Magyar Péter tett bejelentést. 

Karácsony Gergely új fejezetet nyitna Budapest és a kormány kapcsolatában

Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán.

Szájer Józsefék a történelmi vereség után is irányt mutatnának Brüsszelnek

Miután tavaly egy úgynevezett szuverenitásindex-szel rukkolt elő a Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézet, most 101 javaslattal reformálná meg az Európai Uniót.

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Gulyás Gergely keményen reagált: Magyar Péter állít valótlanságot

Szerinte a választások után semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány.

Tarr Zoltán: Vége az egyházak politikai függőségének

Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottsága előtt kedden.

Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Legalább hét távozó miniszter hozott vezetői döntést Magyar Péter miniszterelnökké választása óta a kormányfő megkérdezése nélkül.  

Lőrincz Viktória

Lőrincz Viktória: vidékpolitikai fordulatra van szükség

A magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az ország sorsát befolyásolja – hangsúlyozta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén.

A valaha volt legnagyobb átvilágítást ígéri Ruff Bálint

A valaha volt legnagyobb átvilágítást ígéri Ruff Bálint

Ruff Bálint ismertette a terveit és az államtitkárjelöltjeit is bemutatta a parlamenti bizottsági meghallgatáson, amelyet a Telex követett. 

Tisza frakció

Itt van a lista: ők lesznek a Tisza frakcióvezető-helyettesei

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője bejelentette a párt frakcióvezető-helyetteseit kedden a Facebook-oldalán.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG