Megalakult Magyar Péter kormánya, esküt tettek a miniszterek

A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között, a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd az aláírták az esküokmányokat.

A miniszterjelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a tizenhat jelölt kinevezését támogatták.

A Tisza-kormány minisztereinek eskütétele

A minisztereket kora délután az államfő nevezte ki a kormányfő javaslatára.

Forsthoffer Ágnes házelnök az ülésen bejelentette, hogy az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult – írja az MTI.

Valós problémákról szóltak a célkitűzéseik

A Tisza-kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében.