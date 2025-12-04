Megbírságolták a HírTV-t – Balázsék viszont megúszták

Büntetett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, miután megállapította a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértését – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

A roma származásúakkal összefüggésben tett kijelentésekkel megsértette ezt a törvényi előírást a HírTV a július 22-én sugárzott „Komment” című műsorban, emiatt a testület 300 ezer forint bírságot szabott ki a HírTV Zrt.-re, emellett a jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a műsorszolgáltatót.

Ilyen döntéseket hozott az NMHH

Fotó: Pixabay

Balázsék megúszták a bírságot

Az emberi méltóság és a klasszifikációs szabályok megsértése miatt érkezett bejelentés a „Balázsék” szeptember 10-i adásával kapcsolatban, a hatósági ellenőrzés azonban nem találta jogsértőnek a műsorszámot, így nem indult eljárás a Radio Plus Kft.-vel szemben – közölték.