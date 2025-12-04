1p

Közélet Média Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)

Megbírságolták a HírTV-t – Balázsék viszont megúszták

mfor.hu

Döntéseket tett közzé az NMHH.

Büntetett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, miután megállapította a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértését – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

A roma származásúakkal összefüggésben tett kijelentésekkel megsértette ezt a törvényi előírást a HírTV a július 22-én sugárzott „Komment” című műsorban, emiatt a testület 300 ezer forint bírságot szabott ki a HírTV Zrt.-re, emellett a jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a műsorszolgáltatót.

Ilyen döntéseket hozott az NMHH
Ilyen döntéseket hozott az NMHH
Fotó: Pixabay

Balázsék megúszták a bírságot

Az emberi méltóság és a klasszifikációs szabályok megsértése miatt érkezett bejelentés a „Balázsék” szeptember 10-i adásával kapcsolatban, a hatósági ellenőrzés azonban nem találta jogsértőnek a műsorszámot, így nem indult eljárás a Radio Plus Kft.-vel szemben – közölték.

Magyar Péter bejelentette: újra a bíróság előtt a tiszás „adóemelésről" szóló Index cikk

Magyar Péter bejelentette: újra a bíróság előtt a tiszás „adóemelésről” szóló Index cikk

A politikus Facebookon számolt be erről.

Suttyomban átírna egy fontos törvényt az Orbán-kormány – már a vereségre készülnek?

Fű alatt átírna egy fontos törvényt az Orbán-kormány – már a vereségre készülnek?

Sulyok Tamással kapcsolatban módosítanának.

Utolérte Orbán Viktor Magyar Pétert a Mediánnál

Utolérte Orbán Viktor Magyar Pétert a Mediánnál

A bizonytalanoknál erősödött a legtöbbet a kormányfő.

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

Török Gábor szerint a Fidesz nyer áprilisban

De szoros eredményt jósol.

Nem létező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Nemlétező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Hiába kereste az RTL azokat a szerzőket és tanulmányokat, amelyekre az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentumban hivatkoznak, nem találták, mert a kiadó szerint sem léteznek. Több jel is arra utal, hogy az anyagot mesterséges intelligenciával készíthették.

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a félrefordítás után

Belharc alakult ki a tolmácsok körében, lemondott az egyesület elnöke a moszkvai félrefordítás után – frissítve

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöksége állásfoglalást akart kiadni, miután az Orbán Viktort Moszkvába kísérő orosz-magyar tolmács félrefordította Vlagyimir Putyin szavait. Az egyesület elnöke azonban nem akarta ezt.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Megjelent egy új felmérés.

Magyar Péter elárulta, milyen feladatot adna a sokat támadott nyíregyházi állatkerti igazgatónak

A Tisza Párt elnöke Facebookon posztolt.

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Elkészítettük térképünket a Tisza Párt jelöltjeiről, emellett néhány érdekesebb, nevesebb kormánypárti politikust érintő összecsapást is kiemeltünk olvasóinknak. 

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Megjelent a rendelet a fegyverpénzről.

