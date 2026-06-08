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Közélet Forsthoffer Ágnes Tisza Párt vagyonnyilatkozat

Megdöbbent a vagyonnyilatkozata kitöltésekor a Tisza házelnöke

mfor.hu

Forsthoffer Ágnes szerint változtatni kell.

A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is – közölte az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes azt írta: a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát.

„Mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező, pénzügy-számvitel szakterületen képzett közgazdászként döbbenten állapítottam meg, hogy az Országgyűlésről szóló törvény -legutóbb 2022-ben módosított- 1. számú mellékletében rögzített vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan (különösen, ha kézzel töltik ki), nem biztosítja a transzparenciát” – írta.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”

- fogalmazott a házelnök.

Hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek.

Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után, stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába. „Nem gazdagodni jöttek, hanem szolgálni” – írta Forsthoffer Ágnes.

(via MTI)

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